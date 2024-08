Het team van Haas heeft volgens Formu1a.uno de betaling voldaan aan voormalig titelsponsor Uralkali. Daardoor heeft het team haar inboedel weer in eigen beheer en kan het volgend weekend afreizen naar Italië voor de race op Monza.

Het Amerikaanse team had in 2021 het Russische bedrijf als hoofdsponsor op de bolide staan. Aan die samenwerking kwam in 2022 een eind, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Het team had nog wel het betaalde sponsorgeld in beheer, maar een Zwitserse rechter bepaalde in juni dat het team dit bedrag van 9 miljoen dollar alsnog moest terugbetalen. Dat had de renstal nog niet gedaan en daarom werd de inboedel donderdagavond in Zandvoort geïnventariseerd. Het team mocht Nederland niet uit, voordat het bedrag was terugbetaald, maar dat lijkt nu te zijn voldaan.

Achterstallige betaling is door Haas voldaan

Het Italiaanse medium bevestigt dat de rekeningen zijn afbetaald en dat Haas en Uralkali nu echt uit elkaar zijn. Het team kan daardoor alsnog komende week afreizen naar Italië, want de Grand Prix in Monza staat namelijk op het programma. De mogelijkheid bestond dat de koningsklasse daar slechts achttien auto's op de grid zou hebben, maar met de betaling van Haas is dat niet meer aan de orde.

Limited running in FP3 means it's all to play for in Quali 🇳🇱🏁#HaasF1 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/Mv96UjgCsA — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 24, 2024

