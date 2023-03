Brian Van Hinthum

Maandag 6 maart 2023 18:16

Sergio Pérez kwam zondag als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Bahrein, waardoor hij zijn meerdere moest erkennen in Max Verstappen. De Mexicaanse coureur heeft echter een waarschuwing in huis voor de Nederlander, want zijn titeldroom is levendiger dan ooit.

Het zag er aan het begin van 2022 allemaal erg rooskleurig uit voor Pérez. De Red Bull-coureur deed goed mee en wist zelfs een aantal keer teamgenoot Verstappen in de luren te leggen, onder meer toen hij het koningsnummer in Monaco op zijn naam wist te schrijven. De Mexicaan sprak meermaals uit niet zomaar tweede viool te willen spelen en dat hij daadwerkelijk mee wilde doen in de strijd om de wereldtitel. Uiteindelijk leek de RB18 steeds meer in de richting van Max Verstappen te worden ontwikkeld, terwijl de Mexicaan juist zo goed overweg kon met zijn bolide.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere woorden

Voor 2023 hoopt hij nieuwe kansen te kunnen pakken met Red Bull. Eerder liet hij al weten meer bijval te hopen te krijgen in de ontwikkeling van de RB19. "Ik ben het team in een zekere richting aan het pushen en ik geloof dat het een goede richting is. We zullen het zien. Als we eenmaal bezig zijn met de auto gaat het erom dat we ons zo goed mogelijk aanpassen en dan proberen we het maximaliseren", zei Pérez enkele weken geleden.

Gat met Verstappen

Na zijn tweede plek tijdens de Grand Prix van Bahrein heeft hij in ieder geval genoeg vertrouwen en laat hij nog maar eens weten graag het gevecht met Verstappen aan te gaan. "We hebben hard gewerkt in de winter, dus het is geweldig om iedereen te zien genieten van de eerste race en ons sterke pakket. Vandaag zorgde de start ervoor dat ik mee kon doen om de overwinning, maar uiteindelijk was tweede het maximaal haalbare. Ik denk dat ik elke sessie dichter bij Verstappen weet te komen", besluit hij/