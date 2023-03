Brian Van Hinthum

Lance Stroll wist zondag tijdens de Grand Prix van Bahrein beslag te leggen op de zesde plaats, al had het niet veel gescheeld of de Canadees kon niet in actie komen tijdens de seizoensopener. Hij onthult dat de artsen hem zelfs voorspelden dat hij niet voor de Grand Prix van Australië in actie zou kunnen komen.

Stroll moest tijdens de wintertests in Bahrein toekijken vanaf de zijlijn nadat hij tijdens het trainen voor het nieuwe seizoen met de fiets een ongeluk had gehad, waardoor hij allebei zijn polsen brak. Het leek lange tijd vrij aannemelijk dat de Canadees ook tijdens de opener van het nieuwe seizoen noodgedwongen vanaf de zijkant moest toekijken met zijn blessure. Ondertussen werd Felipe Drugovich door het team klaargestoomd om mogelijk de plek van Stroll in te nemen tijdens de opener van het nieuwe seizoen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Geweldig medisch team

De Canadees leek door zijn twee gebroken polsen vrijwel zeker verstek te moeten laten gaan tijdens de Grand Prix van Bahrein, maar kon uiteindelijk toch meedoen aan de race. In gesprek met Motorsport.com onthult hij dat de prognose er in eerste instantie heel anders uitzag. "Het medische team was fantastisch. Zonder Xavier Mir was het niet mogelijk geweest om hier te zijn. Hij was geweldig. Mijn osteopaat was 10 uur per dag bij me om mijn polsen te laten herstellen en mijn teen op orde te krijgen. Je kunt niet veel doen met tenen, maar we hebben zoveel mogelijk gedaan. Er waren doctoren die zeiden dat ik misschien pas in Australië zou terugkeren."

Niks bewegen

De Aston Martin-coureur is dan ook blij dat hij zondag zijn bolide richting de zesde stek wist te dirigeren. "Gezien de gebeurtenissen in de afgelopen twee weken, ben ik blij dat ik zesde ben geworden. Tien dagen geleden kon ik niks bewegen. Ik kon zelfs niet lopen. Ik leek wel een plant. Ik had toen niet gedacht hier nu te kunnen staan. Ik heb nu twaalf dagen om aan mijn pols te werken, maar ik voel me nu al elke dag een stuk beter. Mijn rechterpols voelt solide aan. De linker, waar ik aan geopereerd ben, heeft tijd nodig om te herstellen. Mijn tenen voelen elke dag beter. Het zou vanaf nu dus goed moeten gaan."