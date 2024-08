Max Verstappen is over het algemeen niet per se te spreken over allerlei randzaken in de Formule 1 en de Nederlander heeft het dan ook niet op alle liedjes die over hem gemaakt en gezongen worden. Een Franse journalist kon het echter toch niet laten hem in Zandvoort naar zijn favoriet te vragen: dat levert een kostelijke reactie op.

De Grand Prix van Nederland is aangebroken en het hele Formule 1-circus is in Zandvoort neergestreken voor de eerste Formule 1-race na de zomerstop. De race in de duinen is natuurlijk thuishaven voor Verstappen en het grootste deel van de aandacht dit weekend is dan ook gevestigd op de drievoudig wereldkampioen. Tijdens de persconferentie in de badplaats krijgt de Red Bull-rijder dan ook de nodige boeiende vragen te verwerken. Zo wordt er onder meer gesproken over zijn toekomst in de Formule 1 - daar hij dit weekend zijn 200e race in de sport gaat rijden - en vraagt men hoe zijn zomerstop was.

Verstappen en journalist dollen samen

Desalniettemin is er in de perszaal ook ruimte voor wat minder serieuze vragen door de aanwezige media. Zo is het een Franse journalist die Verstappen vraagt naar het favoriete liedje over zichzelf. Het is over het algemeen bekend dat de Red Bull-rijder het niet zo heeft op liedjes die over hem geschreven worden, maar Laurent Dupin waagt toch een poging. "Heb je liever 'Max, Max, Super Max,", doelend op het bekende nummer van de Pitstop Boys, "Of heb je liever 'Tudududu, Max Verstappen?'" De Nederlander reageert op geheel eigen wijze, waarmee hij de opmerkelijke manier van uitspreken door de Fransman voor de gek houdt: "Kun je dat nog eens herhalen?"

Geen keuze vanuit Verstappen

Vervolgens gaat Verstappen serieuzer in op de vraag, al blijft een keuze jammer genoeg wel uit: "Ik had nooit verwacht dat dat zou gebeuren toen ik ging racen, maar hier zijn we. Eerlijk gezegd ben ik gewoon blij om hier te zijn. Het is altijd speciaal om een thuisrace te hebben en de baan is geweldig om te rijden. Ik geniet van het moment en natuurlijk is het ook fijn om mensen te zien genieten van het weekend. Uiteindelijk maken de liedjes dan niet echt uit."

"Do you prefer Max Max Super Max or Du Du Du Max Verstappen?" 🎶



"Can you do it again?" 😆



Max on his fan songs! 🎤 pic.twitter.com/YCeZKlhWhv — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 22, 2024

