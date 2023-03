Brian Van Hinthum

Maandag 6 maart 2023 16:22 - Laatste update: 17:17

Aston Martin lijkt de zaakjes richting het Formule 1-seizoen van 2023 uitstekend op orde te hebben. Het Britse team kwam zondag met Fernando Alonso als derde over de streep in Bahrein en ook de gehavende Lance Stroll finishte knap als zesde. Helmut Marko zint het allemaal niets en de Oostenrijker beschuldigt het team van kopieergedrag.

Het lijkt erop dat het team van Aston Martin een winter heeft gehad om van te dromen. Daar waar het Britse team vorig jaar nog voornamelijk in het rechterrijtje te vinden was, doet men in 2023 opeens mee om de serieuze plekken op de grid. Tijdens de testdagen in Bahrein leek het al door te schemeren dat de groene bolides een team zijn om rekening mee te houden, maar dat moet uiteraard dan ook nog tijdens een serieus Grand Prix-weekend zo blijken te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Beschuldigingen aan Aston Martin

En dat was uiteindelijk zo. Hoewel men in de kwalificatie genoegen moest nemen met een vijfde stek voor Alonso, ging het in de race er fantastisch aan toe. De Spanjaard liet op 41-jarige leeftijd maar weer eens zien uit het juiste racehout gesneden te zijn en reed zijn Aston Martin richting het podium. De lof voor het team is groot, maar Red Bull-adviseur Marko kan er niet om lachen. Volgens de Oostenrijker is de AMR23 simpelweg gekopieerd van de RB19. "Natuurlijk kunnen de gedachten van Dan Fallows niet worden gewist en het kopiëren is niet verboden, maar kan je zo gedetailleerd kopiëren zonder documentatie over de auto te hebben?", vraagt hij zich hardop af tegenover ServusTV.

Complimenten aan Alonso

"Vandaag hadden we drie Red Bulls op het podium, waarvan er een met een andere motor was", grapt Marko. "Ik zei het voor de race al dat Alonso derde zou worden. Zijn gevecht met Hamilton was ongelofelijk. Het was een hard duel, maar wel eerlijk. Echt ouderwets racen. Als Fernando eerder op gang kwam, was hij zeker een bedreiging geweest voor ons." Uiteindelijk besluit Marko zijn betoog met een compliment. "Leeftijd lijkt er niet toe te doen voor Alonso. Hij is in de beste vorm van zijn leven."