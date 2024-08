Max Verstappen is nog even aan het genieten van een welverdiende vakantie in Portugal met Kelly Piquet, Penelope en vrienden. De Red Bull-rijder blijkt overigens aardig verbrand te zijn onder de Portugese zon en dat zorgt dan weer voor de nodige hilariteit op het internet.

De zomerstop is nog altijd in volle gang voordat het hele Formule 1-circus neerstrijkt op Nederlandse bodem voor de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Voor het zover is, genieten teams en coureurs nog even van de welverdiende zomervakantie. Verstappen is samen met vriendin Piquet en een heel gezelschap neergestreken op Portugese bodem om aldaar te genieten van het lekkere weer, leuke activiteiten en natuurlijk het zomerse zonnetje. Dat laatste lijkt echter bij Verstappen iets té goed gegaan te zijn.

Zonnebrand

Op het internet circuleert er namelijk een foto van het hele gezelschap waarop de Red Bull-coureur naast vriendin Piquet te zien is. Helemaal goed ziet hij er echter niet uit, want Verstappen houdt er een flink verbrand hoofd op na. Het zorgt in de comments op de foto voor de nodige lachende reacties: "Iemand moet hem forceren om zonnebrand op te doen", zegt een persoon. "Alsjeblieft vertel iemand hem dat zonnebrand bestaat", zegt weer een ander. "Waarom weten Formule 1-coureurs nooit van het bestaan van zonnebrand?", besluit een ander.

he’s actually turned into a shrimp this holiday 🦐 oh noooo pic.twitter.com/NT2MZy65ZC — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 16, 2024

