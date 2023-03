Jan Bolscher

De Grand Prix van Bahrein was er voor Esteban Ocon eentje om snel weer te vergeten. De Alpine-coureur kreeg maar liefst drie keer een tijdstraf toegedeeld om het nieuwe Formule 1-seizoen vervolgens met een DNF af te trappen.

Ocon kwalificeerde zich op zaterdag als negende voor de Grand Prix van Bahrein, direct achter de top drie-teams en het zeer indrukwekkende Aston Martin. Een goede startpositie gezien het resultaat van teammaat Pierre Gasly. De Fransman kende een ongelukkige middag en bleef steken op de twintigste en laatste plaats. Het was daarom aan Ocon om punten voor het team uit het vuur te slepen tijdens de openingsdans van het nieuwe seizoen, maar de 26-jarige coureur tekende zonder het zelf te weten al tijdens de formatieronde zijn eigen doodvonnis.

Verkeerd opgesteld en te kort stilgestaan

In de openingsfase van de race kreeg hij namelijk een tijdstraf van vijf seconden omdat hij verkeerd gepositioneerd stond bij de start. Zijn rechter voorband stond marginaal buiten zijn box voor de negende plaats. Vanaf dit punt ging het van kwaad tot erger voor Ocon en zijn team. De tijdstraf werd uitgezeten tijdens zijn eerste pitstop waarbij hij vanaf de twaalfde plaats naar binnenkwam, maar de pitcrew begon met het vervangen van de banden en een beschadigde voorvleugel vóórdat de vijf seconden voorbij waren. Teambaas Otmar Szafnauer vertelde later dat dit kwam vanwege een systeemfout. De stewards stelden vast dat Ocon slechts 4,6 seconden van zijn straf had uitgezeten.

Te hard rijden in de pitstraat

Dit is logischerwijs tegen de regels en kan zelfs een diskwalificatie tot gevolg hebben, maar gezien het feit dat Alpine slechts vier tienden tekort kwam, was de wedstrijdleiding mild: de Fransman kreeg een tijdstraf van nog eens tien seconden. Deze werd uitgezeten tijdens de tweede bandenwissel, maar hier ging het opnieuw mis. Bij het wegrijden reed Ocon met 0,1 kilometer per uur over de maximale toegestane snelheid van 80 kilometer per uur door de pitstraat, wat hem nog eens een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Ocon reed inmiddels al met kop en schouder op de laatste plaats, en dus besloot Alpine de boel te laten voor wat het was en de Fransman definitief naar binnen te halen.

Reactie Ocon

Na afloop van de race wilde Ocon er maar weinig woorden aan vuil maken: "We stonden te ver naar voren op de grid, dat was duidelijk", klonk het. "Ik wil niet op de details ingaan, maar meestal zijn we er goed in dit soort zaken. Wat we vandaag deden hebben we op dezelfde manier gedaan als hoe ik het de afgelopen vijf jaar heb gedaan, maar vandaag was het anders. We moeten het analyseren, we moeten zien wat er is gebeurd en we moeten er sterker uitkomen."

