Lewis Hamilton is naast zijn loopbaan in de Formule 1 natuurlijk ook druk bezig met een hoop andere zaken, zoals de wereld van de mode. De zevenvoudig wereldkampioen loopt graag in kekke outfitjes rond in de paddock en dus zette de Formule 1 die van dit seizoen allemaal op een rijtje.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Mercedes-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Beste outfits van de Brit

Toch was de Formule 1 zo vriendelijk om de meest bijzondere verschijningen van Hamilton dit seizoen netjes onder elkaar te zetten in de vorm van een draadje op X. Zo zien we onder meer zijn hemdje uit Miami, zijn zwarte pak uit Monaco en zijn zilvergrijze glitterpak. Het zijn opmerkelijke en opvallende vertoningen van de zevenvoudig wereldkampioen, maar saai zijn ze in ieder geval zeker niet.

Lewis Hamilton's greatest paddock fits of 2024...



A thread, because one post just isn't enough 😅⬇️ pic.twitter.com/96wolNzeYW — Formula 1 (@F1) August 14, 2024

