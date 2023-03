Vincent Bruins

Maandag 6 maart 2023 07:34

Marcus Ericsson heeft de eerste race van het nieuwe seizoen van de IndyCar Series op zijn naam mogen schrijven. De voormalig Formule 1-coureur en Indianapolis 500-winnaar van vorig jaar passeerde Pato O'Ward met nog twee ronden te gaan in een incidentrijke race op de straten van St. Petersburg in Florida.

De Firestone Grand Prix of St. Petersburg begon met een zware crash waarin Devlin DeFrancesco door de lucht vloog, nadat debutant Benjamin Pedersen met flinke snelheid een opstopping inreed. Na de laatste geplande pit stops kwam Scott McLaughlin in zijn Penske naar buiten op koude banden recht voor de neus van Romain Grosjean. Dit was het gevecht om de leiding. De Andretti Autosport-coureur probeerde aan de buitenkant langs de Nieuw-Zeelander te gaan. McLaughlin gleed echter wijd en schakelde Grosjean uit. Later kwam Rinus VeeKay in dezelfde bandenstapel terecht. Pato O'Ward had in de slotfase de eerste plaats in handen, maar bij het opkomen van het rechte stuk maakte hij een schakelfoutje waar Ericsson maar al te graag gebruik van maakte. De Zweed won voor O'Ward en Chip Ganassi Racing-teamgenoot Scott Dixon.

Artikel gaat verder onder video

Niet racen te noemen

"Het was duidelijk te zien op tv wat er gebeurde, dus daar hoeven we het niet meer over te hebben," zei Grosjean op het moment dat McLaughlin een drive-through penalty kreeg. "Ik ben zo ontzettend teleurgesteld en ik hoop dat hij bestraft wordt. We hadden tot op dat moment een geweldig weekend, een supersnelle auto. Het team heeft fantastisch werk geleverd. Ik ben heel erg geïrriteerd dat ik nu hier sta, terwijl de race nog bezig is. Ik heb respect voor wat hij heeft gedaan, hij komt uit de V8 Supercars en doet het erg goed, maar wat we van hem zagen vandaag is niet racen te noemen."

OOK INTERESSANT: VeeKay betrokken bij crash tijdens openingsrace IndyCar in St. Petersburg

Deze is heel zuur

"Ontzettend balen," blikt VeeKay vanuit St. Petersburg terug op het resultaat. "Josef kwam naast me en ik week slechts een paar centimeter af van de ideale lijn, maar daar lag zo weinig grip dat de wagen gewoonweg niet meer te besturen was. De snelheid zat er tot aan dat punt goed in. Het was een goede keuze om voor een alternatieve strategie te gaan, want daardoor kwamen we in een rap tempo naar voren. Deze is wel heel zuur, zeker gezien het tempo wat we hadden in de vrije trainingen. Bovendien wil je de eerste race van het jaar natuurlijk gewoon finishen. Dat is goed voor je eigen gevoel en voor dat van het team, dan staat er tenminste een resultaat op het scorebord. Het positieve punt is dat we goed meedraaiden. De snelheid is aanwezig."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.