Kelly Piquet is in Portugal aan het genieten van een welverdiende zomervakantie, terwijl ook vriendlief Max Verstappen in het land is. Op de nieuwste fotoreeks die de Braziliaanse schone op Instagram plaatst, is Verstappen echter de grote afwezige op de kiekjes.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Vakantie in Portugal

Zo is het drietal dan ook op social media vaak overal te zien met alle leuke dingen die ze doen wanneer de drievoudig wereldkampioen niet druk bezig is met Formule 1-activiteiten. Dit keer is het - gezien de zomerstop - natuurlijk opnieuw Verstappen die niet bezig is met de Formule 1. Desalniettemin is de Nederlander op de nieuwe reeks vakantiekiekjes van Piquet de grote ontbrekende op de plaatjes. Dochter Penelope is er wél bij en in de comments vraagt men zich al af waar Verstappen toch de hele tijd is tijdens de zomervakantie, daar hij vaker afwezig is op de plaatjes. Mogelijk had de Red Bull-coureur simpelweg geen zin om paard te gaan rijden onder de Portugese zon.

