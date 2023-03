Remy Ramjiawan

Zondag 5 maart 2023 21:34

Bij Aston Martin-teambaas Mike Krack werd het tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein toch even nat onder de oksels. Lance Stroll toucheerde teamgenoot Fernando Alonso, maar gelukkig voor het duo, was er geen gevolgschade.

Uiteindelijk wist Alonso met zijn derde plek te bevestigen dat de hype rondom Aston Martin niet op gebakken lucht was gebaseerd. Het in Silverstone gevestigde team baarde tijdens de wintertest veel opzien. De algemene tendens in de paddock was dat de renstal weleens hoge ogen kon gaan gooien en tijdens de kwalificatie bleek dat de kenners er toch verstand van hadden, want Alonso wist de vijfde tijd te laten noteren. Daarmee was het team sneller dan het fabrieksteam van Mercedes en dus kan het oprecht spreken van een stap omhoog.

Artikel gaat verder onder video

Monumentaal doorzettingsvermogen getoond

De eerste punten zijn binnen voor het team uit Silverstone en Krack toont zich bij F1TV als een gelukkige teambaas. "Vorig jaar rond dit tijdstip hadden we een hele lastige start. We hadden daarnaast ook te maken gehad met Sebastian Vettel die destijds last had van Covid. Het waren drie lastige races en we waren laatste. En als je het nu dan ziet, dan is dit echt een monumentaal doorzettingsvermogen van het team", zo legt de teambaas uit.

Vervelende samenloop van omstandigheden

Stroll was in de eerste ronde in gevecht met George Russell en raakte in bocht vier zijn teamgenoot, al was het slechts een kleine tik op de rechter achterband. Krack reageert op het momentje: "Je moet niet vergeten dat George bij Lance aan de buitenkant zat en die was flink aan het pushen. Bij het rempunt schoot Fernando voorlangs en het was gewoon een vervelende samenloop van omstandigheden in de eerste ronde die je liever niet ziet, maar dit soort dingen kunnen gebeuren." De teambaas wil dan ook geen boosdoener aanwijzen: "Om duidelijk te zijn, dit kan gebeuren in de eerste ronde."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.