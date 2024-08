Max Verstappen is over het algemeen geen groot fan van alle randzaken die bij de Formule 1 komen kijken, zoals mediamomenten en PR-dingen. De Nederlander laat in zijn nieuwe documentaire op geheel eigen wijze weten hoe hij die verplichte nummertjes door probeert te komen.

Verstappen loopt alweer enige jaren mee in de Formule 1 en daar waar een aantal coureurs genieten van het leven als een beroemdheid en alle glitter en glamour rondom de sport, is het over het algemeen wel bekend dat Verstappen weinig op heeft met alle activiteiten die rond het hele circus komen kijken. De drievoudig wereldkampioen staat voornamelijk bekend als liefhebber van de racesport en na het rijden van een Grand Prix gaat hij dan ook het liefst zo snel mogelijk naar huis. Dat zit er echter niet in, want de media willen natuurlijk weten wat er allemaal gebeurd is tijdens een sessie.

Niet de grootste hobby van Verstappen. De Red Bull-coureur vertelt in de nieuwe Viaplay-documentaire 'Off the Beaten Track' open en eerlijk hoe hij alle mediazaken benadert. "Ik probeer er niet teveel energie in te steken. Ik weet dat het onderdeel is van de Formule 1", zo laat hij nuchter weten. Verstappen vervolgt: "Elk weekend is hetzelfde, dus dat maakt het een stuk gemakkelijker. Je bent continue over dezelfde dingen aan het praten. Het is repetitief", zo openbaart de Red Bull-coureur.

Vervolgens deelt hij een sneer uit aan de aanwezige journalisten in de paddock, die naar zijn mening vaak dezelfde vragen stellen en zelden met wat vernieuwends komen: "Ik denk dat ik het een stuk zwaarder zou hebben als mensen mij ineens nieuwe en andere vragen gaan stellen waar ik niet op voorbereid ben. Dan wordt het wel een stuk vermoeiender. Het grootste deel van de tijd kan ik al antwoorden voordat ik de vraag heb gehoord. In gedachten ben ik allang aan andere dingen aan het denken. Ik zet mijn hersenactiviteit gewoon op één procent, zodat de tijd een stuk sneller voorbij vliegt"

