Lewis Hamilton is natuurlijk niet vies van het opzoeken van de media, het maken van foto's en het betrokken zijn bij de glitter en glamour. Inmiddels is hij in de zomerstop natuurlijk wat minder druk en nu poseert hij dan ook op geheel eigen wijze op het Braziliaanse tijdschrift van ELLE Men.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Mercedes-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Artikel gaat verder onder video

Fotoshoot

Ook naast het circuit is Hamilton dus - zoals gezegd - vaak te zien bij gerelateerde activiteiten en dit keer is de zevenvoudig wereldkampioen verschenen op de cover van ELLE Men, een tijdschrift voor mannen met de nieuwste trends op het gebied van stijl, cultuur en samenleving. De Britse coureur poseert op meerdere foto's in een unieke outfit met diepe V-hals en deze circuleren dan ook al vrij snel op het internet waar men met verschillende reacties - voornamelijk enthousiaste comments - reageert.

Verschillende reacties

Op het internetforum Reddit wordt er met een knipoog gereageerd: "Lewis, broeder alsjeblieft. Ik ben hetero, ik heb een partner waar ik beloftes aan heb gemaakt. Ik wil niet misleid worden en verlangens krijgen die ik nog nooit eerder heb gevoeld", grapt één persoon. "Niemand op de grid heeft dezelfde hoeveelheid aan auro", zegt weer een ander. "Formule 1 gaat zoveel minder sexy zijn als hij met pensioen gaat", besluit een ander.

Gerelateerd