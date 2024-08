Formule 1-CEO Stefano Domenicali onthult dat de sport dicht bij een deal met Rwanda is om een Grand Prix in het land te organiseren. Daarmee komt er een wens in vervulling van de CEO, die in het verleden al vertelde dat het Afrikaanse continent ook een race verdient.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren diverse nieuwe oorden aangedaan. Zo is de race in Saoedi-Arabië tegenwoordig vaste prik op de kalender geworden en ook Qatar lijkt een blijvertje. Daarnaast is het programma in de Verenigde Staten uitgebreid naar drie races, maar een Grand Prix in Afrika is ook nog altijd een wens. Eerder leek Circuit Kyalami in Zuid-Afrika het beoogde doel te zijn, maar Rwanda beschikt over betere papieren.

Grand Prix van Rwanda

In gesprek met Autosport.com onthult Domenicali de plannen van het land. "Ze zijn serieus en ze hebben een goed plan gepresenteerd en daarom hebben we een vergadering met ze aan het einde van september. Het zal een permanente baan worden", zo benadrukt Domenicali dat er niet weer een stratenrace naar de kalender wordt gebracht. Dat de sport zich wil binden aan Afrika, dat staat volgens Domenicali buiten kijf, nu zoekt de Italiaanse CEO vooral naar het juiste plan. "We willen naar Afrika, maar we hebben de juiste investeringen en het juiste strategische plan nodig. We moeten het juiste moment hebben en we moeten ervoor zorgen dat ook in dat land, in die regio, op dat continent de juiste verwelkoming plaatsvindt, omdat ze natuurlijk andere prioriteiten hebben. We moeten altijd heel voorzichtig zijn bij het maken van de juiste keuzes", aldus Domenicali.