De Grand Prix van Nederland is de eerste race na de zomerstop en we kijken er steeds meer naar uit. Voorafgaand aan de race praten we met coureurs en influencers over hun verwachtingen. Deze week is YouTuber en Twitch-streamer Duncan te gast en hij denkt dat als het met bakken uit de lucht komt, Mercedes-coureur Lewis Hamilton zeker op het podium zal staan.

De zomerstop is volop bezig, maar dat betekent niet dat je tijdens de Grand Prix-loze weken je dagelijkse dosis rook, snelheid en verbrande rubber hoeft te missen. GPFans zorgt ervoor dat je de zomer doorkomt met een gloednieuwe mini-serie: 'SIMply Lovely'' In deze serie blikken we samen met prominente gasten vooruit op de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, de eerste race na de zomerstop. Presentator Dion de Brouwer neemt je mee op een virtuele race-ervaring richting de Grand Prix van Nederland in SIMply Lovely.

Duncan voorspelt top drie Dutch Grand Prix

In deze tweede aflevering stellen we natuurlijk ook de vraag wat de gast van de race verwacht: "Er is altijd regen, en dat vind ik altijd leuk tijdens een race." Duncan denkt dat naast Verstappen ook een andere coureur zeker op het podium zal staan: "Hamilton, want hij is goed in de regen. Daarachter zie ik een McLaren, Piastri of Norris, omdat de auto zo goed is."

De tweede aflevering met Duncan van SIMply Lovely is hieronder te bekijken!

