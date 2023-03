Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff haalt maar weinig aanknopingspunten uit de seizoensopener in Bahrein. De renstal uit Brackley kon geen vuist maken tegen Ferrari en Red Bull Racing, daarnaast lijken de Aston Martin's ook sneller te zijn dan de Mercedessen.

Voor Mercedes is de W14 nog niet de auto waarmee het team kan terugslaan. Tijdens de openingsrace in Bahrein kwam Mercedes nog duidelijk snelheid tekort. Hamilton kon tijdens de wedstrijd nog even knokken met Fernando Alonso, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de tweevoudig kampioen. Lance Stroll kon daarnaast George Russell inhalen en kwam ronden tekort om hetzelfde te doen bij Hamilton.

'Red Bull bevindt zich op andere planeet'

Bij Auto Motor und Sport gaat de teambaas van Mercedes in op het resultaat uit Bahrein en hij is duidelijk: "Er was geen enkel positief punt dat we uit deze race konden halen." De teleurstelling is overduidelijk aanwezig bij de Oostenrijker, die aan de bak mag. "We missen gewoon tempo. De coureurs moeten pushen en dat doet zeer aan de banden", zo wijst Wolff naar de hogere bandenslijtage.

Echte wake-up call

Daar waar Mercedes een paar jaar geleden nog dominant was, moet hij nu erkennen dat de tijden zijn veranderd. "Red Bull bevindt zich op een andere planeet. Aston Martin heeft de tweede snelste auto. Het was een echte wake-up call voor ons", aldus Wolff. Uiteindelijk kwam Hamilton als vijfde over de streep en Russell zag als zevende de zwart-wit geblokte vlag.

