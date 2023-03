Leclerc ziet kostbare punten verdampen door uitvalbeurt in Bahrein

Remy Ramjiawan

Zondag 5 maart 2023 17:19 - Laatste update: 17:19

Het seizoen van Charles Leclerc begint met een enorme domper. De Monegask valt uit in de 40e ronde van de Grand Prix van Bahrein. Ferrari had tijdens de winterstop gewerkt aan de betrouwbaarheid van de motor en precies daar lijkt op dit moment het euvel te zitten.

Leclerc begon de race op de softbanden om vervolgens over te gaan op de hardste compound. De strategie was erop gericht om de derde plek vast te houden, maar een uitvalbeurt zorgt voor een enorme domper bij de Monegask. Leclerc kon tijdens de race niet een aanval inzetten op de Red Bull's, wel had de Monegask genoeg snelheid om de Fernando Alonso en de Mercedessen achter zich te houden.

Aandrijving

Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk waarom de SF-23 van Leclerc genoodzaakt was om vroegtijdig de race op te geven. Vermoedelijk heeft de motor de geest gegeven, een probleem waar teambaas Frédéric Vasseur eerder nog van zei dat dit getackeld was. Vorig jaar kende Ferrari ook een aantal problemen met de power unit en de verwachting was dat dit voor dit seizoen was opgelost.

