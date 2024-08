Max Verstappen is een fervent simracer en ook tijdens F1-raceweekenden is de Red Bull-coureur tot diep in de nacht actief. Hij kreeg op de Hungaroring flink de wind van voren, aangezien zijn prestaties tegenvielen en hij chagrijnig was op de boardradio. Sommigen vonden dat het kwam, omdat hij te weinig zou hebben geslapen.

De slaaptijden van Verstappen, die in Hongarije dus tot diep in de nacht aan het simracen was voor Team Redline, waren onderwerp van gesprek. Na afloop sprong Helmut Marko voor hem in de bres: "Hij was in Imola nog langer wakker. Ik weet niet waar de slaaptijden ook alweer vandaan kwamen - en hij won de race. Max heeft een ander ritme dan ik of andere mensen. Het tijdstip waarop hij gisteren naar bed ging, is niets ongewoons voor hem." Desondanks werden er toch afspraken gemaakt, zo legde de Red Bull-hoofdadviseur uit bij Speedweek. "Zijn deelname aan de simrace zo laat in Hongarije kwam alleen maar omdat een coureur uit zijn team niet beschikbaar was. We hebben echter afgesproken dat hij in de toekomst op zo'n laat tijdstip geen simraces meer zal gaan rijden," schreef de 81-jarige uit Graz. Verstappen ontkent echter dat hij een verbod van het team opgelegd heeft gekregen. "Weet ik niet, geen idee," zei hij tegenover Viaplay.

Onverslaanbaar

Nicky Catsburg, een winnaar van de 24-uursraces op Daytona, Le Mans, de Nürburgring en Spa-Francorchamps, vindt dat Verstappen juist meer waardering moet krijgen voor zijn digitale activiteiten. "Renger [van der Zande] zei op vrijdag dat hij het eigenlijk niet vond kunnen dat Max 's nachts op de simulator zit. Dat het 's nachts was, oké, daar kun je nog over discussiëren," begon de legendarische endurance-coureur bij het Race Café van Ziggo Sport. "Maar ik vind echt het tegenovergestelde. Max moet eigenlijk wat juist meer waardering krijgen voor het feit dat hij zo veel op die sim zit. Stel je bent een teambaas. Wil je nou dat je rijder daarnaast amateurwielrenner wordt of een kledinglijn begint, of wil je dat hij heel veel op de simulator zit? Hij wordt daar ook echt een betere rijder voor, daar geloof ik echt in. Hij is zo goed, ook omdat hij zo veel op de sim zit. In het verleden hebben we best wel wat samen gedaan [wat betreft virtueel racen], en toen was hij ook al onverslaanbaar."

