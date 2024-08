Als donderslag bij heldere hemel werd donderdag bekend dat Jonathan Wheatley na achttien jaar zijn dienstverband bij Red Bull Racing niet zal verlengen. Het Oostenrijkse team liet bij het vertrek ook direct weten dat Wheatley aan de slag gaat bij Audi, iets wat het Duitse merk nog niet officieel heeft bevestigd.

Het Oostenrijkse team heeft de afgelopen jaren wel vaker personeel zien vertrekken. Toch gaat het de laatste tijd iets meer over de kopstukken die Red Bull Racing vaarwel zeggen. Zo liet ontwerper Adrian Newey eerder dit jaar weten dat hij zijn contract bij het Oostenrijkse team niet zal gaan verlengen. De Brit zit momenteel nog zijn laatste periode uit bij Red Bull Racing en is volgend jaar vrij om te gaan en staan waar hij wil. Ferrari werd initieel genoemd, maar de afgelopen periode lijkt juist Aston Martin op pole position te staan om de handtekening van de gewilde ontwerper te bemachtigen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing verliest sportief directeur Wheatley aan Audi

Audi bezig met reorganisatie voor F1-team

Het Duitse Audi zal haar intrede officieel in 2026 maken binnen de koningsklasse. Op de achtergrond wordt er al flink gewerkt om alles vanaf dat nieuwe tijdperk Formule 1 op rolletjes te laten lopen. Wheatley liet dit jaar in Miami al weten dat hij de rol van teambaas ambieert, maar bij Red Bull Racing en bij zusterteam Visa Cash App RB is daar momenteel geen plek voor. Andreas Seidl voerde de rol van teambaas min of meer in bij Kick Sauber, maar samen met Oliver Hoffmann is hij onlangs vervanger door voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Alessandro Alunni Bravi leidt momenteel het Formule 1-team, maar doet dat wel in de officiële rol van 'Team Representative'.

Red Bull lijkt Audi stapje voor te zijn

Met de aankondiging van Wheatley lijkt Red Bull Racing een nieuwigheidje van Audi te hebben verklapt. Zo heeft het Duitse merk nog geen officiële aankondiging naar buiten gebracht, maar gezien het statement van Red Bull, zal die er ongetwijfeld snel komen.

Gerelateerd