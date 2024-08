Volgens Andrea Stella heeft de pitstop van Oscar Piastri in België, waarbij de Australiër net iets te ver doorschoot, de kansen op een zege voor McLaren verpest. In Silverstone overkwam Lando Norris hetzelfde en de teambaas wil dit soort concentratiemomenten verbeterd zien worden bij zijn rijders.

McLaren beschikt met de MCL38 momenteel misschien wel over de snelste wagen van het veld. Toch zijn er slechts twee overwinningen geboekt in 2024, terwijl er wellicht meer kansen lagen. Volgens Stella zijn er nog te veel fouten die het team de overwinningen kost en één daarvan was de 'kostbare' pitstop van Piastri, die uiteindelijk als tweede in de uitslag stond.

Kostbare fout

"Oscar zei meteen tijdens de in-lap op de radio: 'sorry voor de pitstop'. Ik denk dat hij besefte dat dit nogal kostbaar was, omdat hij mogelijk gewoon achter Lewis Hamilton zou hebben gestaan, maar ook in staat zou zijn geweest om aan te vallen", zo opent Stella bij PlanetF1. "Ik denk dus dat dit verlies van anderhalve tot twee seconden bij de pitstop uiteindelijk relatief kostbaar bleek te zijn, en ook omdat hij dan eerder achter Charles Leclerc zou hebben gezeten met versere banden, wat betekent dat hij het inhalen gemakkelijker had kunnen afronden", wijst Stella naar de gemiste kans.

Aan de slag gaan met Norris en Piastri

Eerder dit jaar gaf Norris al aan dat de uitvoering bij McLaren wel wat beter mag, want aan de wagen ligt het niet. "We moeten met de coureurs werken, zodat ze zelfs in het heetst van de strijd de pitstoppositie niet overschatten, omdat dit zeer kostbaar kan zijn. Ik denk dat we iets soortgelijks hadden in Silverstone", aldus Stella die dit soort foutjes niet meer wil zien na de zomerstop.

