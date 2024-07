VIDEO: Verstappen met stomheid geslagen in Grill The Grid: "Ik herken mezelf niet eens"

Max Verstappen (26) was even met stomheid geslagen toen hij zichzelf niet meer herkende in een samengestelde foto. In een nieuwe serie van Grill The Grid van de Formule 1 moesten de coureurs de namen van hun collega's raden die waren verwerkt in een samengesteld gezicht.

Grill The Grid is een populaire YouTube-serie van de Formule 1 waarin ze diverse leuke spellen doen met de verschillende coureurs. De serie keerde vandaag terug met een eerste nieuwe aflevering. In The Face Mash Challenge kregen de coureurs foto's te zien van een gezicht dat was samengesteld uit drie verschillende gezichten van F1-coureurs. Ze moesten dan raden welke rijders er waren verwerkt in het portret. Verstappen ging compleet de mist in toen hij zichzelf gewoonweg niet herkende. Toen hij hoorde dat hij het was op de foto, reageerde hij geschokt: "Echt waar? Fantastisch, ik herken mezelf niet eens!" Zijn verbaasde blik, te zien op ongeveer 9:35 in de video - spreekt boekdelen.

Bekijk de video hieronder of - als dit niet werkt - op YouTube:

Gerelateerd