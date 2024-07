De kaartverkoop van de Grand Prix van België in 2025 is begonnen en via de GPFans Ticketshop boek je nu snel en voordelig je tickets voor deze legendarische race. De Formule 1 Grand Prix van België op het iconische circuit van Spa-Francorchamps is onder Nederlanders één van de populairste races om te bezoeken. Het evenement is met eigen vervoer snel te bereiken en spektakel is doorgaans gegarandeerd in de Belgische Ardennen. Voor slechts 226 euro kun je een heel weekend lang genieten van Max Verstappen en zijn collega's op Spa-Francorchamps!

Het legendarische Circuit de Spa-Francorchamps gaat komend jaar opnieuw het epicentrum van opwinding en snelheid te worden, want de F1 Grand Prix van België staat tussen 25 en 27 juli 2025 wederom op de kalender. Dit wereldberoemde circuit, omgeven door de prachtige Ardennen, belooft een race-ervaring te bieden die je niet mag missen. Dit legendarische circuit staat bekend om zijn uitdagende lay-out met beroemde bochten zoals Eau Rouge/Raidillon en Blanchimont, die coureurs uitdagen met hun snelheid en technische precisie. De spectaculaire heuvelachtige omgeving voegt een extra dimensie toe aan de race, met snelle bochten en hoogteverschillen die elke seconde opwindend maken. En vanaf voor 226 euro kun jij dit spektakel een weekend lang van dichtbij meemaken! Koop nu snel je tickets voor de F1 Grand Prix van België in de GPFans Ticketshop.

Het legendarische circuit Spa-Francorchamps

Het circuit van Spa-Francorchamps staat bekend om zijn veeleisende en adembenemende lay-out. De legendarische bocht Eau Rouge, een steile klim gevolgd door een snelle links-rechtse combinatie, legt altijd het vuur aan de schenen van de coureurs. Daarnaast bieden de lange rechte stukken en uitdagende bochten een mix van snelheid en technische vaardigheden die doorgaans garant staan voor een spectaculaire wedstrijd. Het circuit bevindt zich midden in de heuvelachtige Ardennen en dat zorgt middels de hoogteverschillen voor een extra dimensie. Daarnaast is het uitzicht natuurlijk adembenemend.

Genoeg te doen tijdens raceweekend in Stavelot

Naast de ongeëvenaarde race-actie biedt de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps een scala aan entertainment en activiteiten. Van pitwalks en handtekeningensessies met de coureurs tot fanzones met interactieve ervaringen, er is voor elk wat wils. Geniet van heerlijk eten, verken merchandise stands en beleef de opwinding van de Formule 1. De ultieme en meest complete ervaring heb je natuurlijk wanneer je de weekendtickets bestelt in de GPFans Ticketshop. Vanaf 226 euro kun je er alle dagen, van vrijdag t/m zondag, bij zijn.

Maar ook buiten het circuit kun je je hart ophalen. Benut je weekend optimaal door tijdens de racesessies door één van de velen charmante dorpjes en bezienswaardigheden te ontdekken. Op korte afstand van het circuit ligt bijvoorbeeld het pittoreske stadje Stavelot. Hier vind je de prachtige Abdij van Stavelot, een historisch en cultureel centrum dat zeker een bezoekje waard is. En wat te denken van de charmante straatjes, de lokale delicatessen en de geschiedenis van deze prachtige plaats?

