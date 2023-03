Brian Van Hinthum

Zondag 5 maart 2023 11:08

De relatie tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton wordt doorgaans omschreven als geen gelukkig huwelijk na hun intense gevecht om de titel in 2021. Verstappen geeft nu echter aan dat hij en Hamilton totaal geen problemen met elkaar hebben en de Nederlander heeft daarnaast een hoop respect voor zijn dertien jaar oudere collega.

In 2021 voerden Hamilton en Verstappen natuurlijk één van de meest verhitte gevechten van de afgelopen jaren uit om de titel en dat resulteerde op de baan meermaals in het bereiken van het kookpunt. Sindsdien denken een hoop fans dat het tweetal niet meer door één deur kan, al was Hamilton eerder deze week al complimenteus over zijn mede-wereldkampioen. "Max zal geen gaatje laten vallen. Hij is een wereldkampioen, dus ik zou zijn vastberadenheid en focus niet in twijfel trekken. Hij zal even gefocust als altijd zijn en het is onze taak om hem in te halen", zei hij.

Geen moeilijke relatie

Dit keer is het aan Verstappen om nog maar eens voor eens en altijd duidelijk te maken hoe zijn relatie met de zevenvoudig wereldkampioen is. "Ik denk dat we helemaal geen moeilijke relatie hebben samen. Het is behoorlijk duidelijk. Het is gewoon zo dat je met anderen een hechtere band hebt. Tot op zekere hoogte gaat het daarbij ook om hoe je je leven leeft. Op dat gebied zijn we wellicht niet helemaal hetzelfde. Natuurlijk hadden we in 2021 een intense rivaliteit, maar onderaan de streep hebben we enorm veel respect voor elkaar", vertelt hij aan Daily Mail.

Lofzang over Hamilton

Ook Verstappen besluit vervolgens om de Britse coureur van een paar complimenten te voorzien. "Hij hoort zeker bij het rijtje van de beste coureurs aller tijden. Ik heb geen enkel verlangen om dat te ontkennen. Consistentie is zijn kracht en hij zit al jaren op de toppen van zijn kunnen. Dat is niet zo moeilijk wanneer je zo getalenteerd bent. Dan kost het minder moeite. De manier waarop hij zijn kampioenschappen heeft weten te managen is indrukwekkend. Hij stond op wanneer het moest en maakte vanuit daar het verschil", besluit de Nederlander.

