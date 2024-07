Groot nieuws vanuit de paddock in België: George Russell is door de stewards onder een vergrootglas gelegd. De Mercedes van de winnende coureur in Spa-Francorchamps zou na meting namelijk anderhalve kilo te licht bevonden zijn, waardoor diskwalificatie dreigt voor de Britse winnaar.

De Grand Prix van België, die sowieso al zorgde voor een hoop drama, lijkt een staartje van jewelste te krijgen. Russell wist de zege na een ongelofelijke rit met een waanzinnige één-stopper op te eisen voor teamgenoot Lewis Hamilton die ongelofelijk chagrijnig achterbleef. De kans is echter vrij groot dat de zevenvoudig wereldkampioen vanavond alsnog een feestje kan gaan bouwen in België. Vlak na de wedstrijd heeft de FIA namelijk de auto van Russell gewogen en daar is uitgevonden dat de bolide van de Brit te licht is.

Een ongelofelijk volgende hoofdstuk na deze zinderende race lijkt daarmee aanstaande. Het FIA-document laat namelijk weten dat de wagen van de Brit maar liefst anderhalve kilo te licht bleek tijdens de weging. Doorgaans is er bij een dergelijk vergrijp maar één uitslag mogelijk: diskwalificatie. De FIA buigt zich nu over wat te doen met de hele situatie. Mocht Russell gediskwalificeerd worden, pakt Hamilton dus de zege. Oscar Piastri wordt dan tweede en Charles Leclerc schuift door naar het podium.

George Russell raakt waarschijnlijk zijn zege van de Grand Prix van België kwijt. Zijn auto is gewogen door de FIA en zit onder het minimumgewicht. De zaak wordt nu overgedragen aan de stewards! 🤯🚨#BelgianGP #mercedesamgf1 #georgerussell #FIA #F1 pic.twitter.com/46pYkfWslj — GPFans NL (@GPFansNL) July 28, 2024

