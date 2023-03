Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton is na de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein totaal niet te spreken over de W14 die hij van het team ter beschikking heeft gekregen. De zevenvoudig wereldkampioen steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken en noemt de wagen die hij in Bahrein heeft 'gemiddeld'.

Na een teleurstellend 2022, waarin Hamilton al snel de conclusie kon trekken dat zijn achtste wereldtitel er dat jaar niet in ging zitten, hoopte Mercedes op het momentum van de laatste weken van het seizoen voort te borduren richting dit seizoen en het gat richting Red Bull Racing te verkleinen. Na de testdagen en de eerste kwalificatie moet de formatie van Toto Wolff echter concluderen dat men daar voorlopig niet in geslaagd is en men in de vorm van Ferrari en Aston Martin twee geduchte concurrenten erbij heeft voor het nieuwe seizoen.

Grote stap vooruit

De goede moed die in de winterstop verzameld werd, lijkt dus nog voor de eerste race van het jaar gereden is alweer een stuk minder te zijn geworden. Hamilton kwalificeerde zich op zaterdag als zevende, terwijl teamgenoot George Russell het met een zesde plek moet doen. Weinig reden tot lachen dus bij de zevenvoudig wereldkampioen. "We hebben van vrijdag op zaterdag een hoop werk verzet met de engineers. Ze hebben het geweldig gedaan en een grote stap vooruit gezet", opent Hamilton nog positief tegenover Sky Sports.

Gemiddelde auto

Toch kwam er een kink in de kabel. "De auto voelde in de ochtend veel levendiger en ineens bevonden we ons op een hele andere plek dan waar we de dag ervoor waren. Toen kwam de kwalificatie en ineens voelde de auto niet meer levend. Hij voelde best wel gemiddeld", baalt de Brit. "De directie waarmee ik met de set-up probeer te gaan werkt hopelijk beter voor zondag. Ik heb het proberen te maken voor de zondag", besluit Hamilton wel vol goede moed richting de race, die om 16:00 uur van start gaat op het Bahrain International Circuit.

