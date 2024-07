Lewis Hamilton is blij met zijn vierde plaats tijdens de F1 Grand Prix van België. De Brit schuift door naar P3 dankzij de gridstraf van Max Verstappen, maar weet niet of het zondag realistisch is om te denken dat hij Verstappen en McLaren kan uitdagen en een podiumplek kan veroveren.

In gesprek met Motorsport.com zegt Hamilton dat er nog meer in had gezeten dan de P4 die hij noteerde tijdens de kwalificatie en dat hem dit hoop geeft in vergelijking met afgelopen weekend in Hongarije. “Ik mag zeker niet klagen. Ik denk, als ik naar mijn theoretische tijd kijk, dat ik tweede had moeten zijn. Maar ik denk dat als ik aan het einde nog een band had gehad, ik dat had kunnen zijn.”

Hamilton over regenachtige omstandigheden in F1

Hamilton voelt zich fijn in de regen, zo geeft hij ook zelf toe. “Ik voel me altijd op mijn gemak in deze omstandigheden en ik denk dat we verder naar voren hadden kunnen komen als we de timing perfect hadden gehad in de laatste stint. Maar we moesten door Q1 zien te komen... We kwamen een beetje laat binnen en toen ik weer naar buiten ging, kon ik geen ronde rijden omdat er verkeer de laatste bocht in ging. Dus die ronde kon ik niet rijden. Dat compenseert je voor de hele sessie, want ik had maar één nieuwe set aan het eind.”

Hamilton ziet podiumplek niet als realistische optie

Hamilton denkt echter dat de race pace van Mercedes minder is dan de kwalificatiesnelheid. De Brit hoopt dat hij P3 vast kan houden, maar weet dat de auto's van McLaren en Red Bull lastig te verslaan zijn. “Ik denk dat er een kleine kans is dat we misschien voor een podiumplek kunnen vechten, maar ik denk dat het heel moeilijk wordt. We hebben McLarens achter ons, een Red Bull voor ons en nog een snelle Red Bull die er doorheen komt. Het zal moeilijk worden. Ik denk dat de Ferrari er ook gewoon bij zit qua prestaties.”

