De FIA geeft Zhou Guanyu een gridstraf van drie plekken voor het ophouden van Max Verstappen in Q1 van de kwalificatie voor de Grand Prix van België.

Met alle twintig wagens op de baan tijdens Q1 was het toch even een plekje zoeken voor de coureurs. Dat ging bij Zhou niet helemaal lekker. De Chinese coureur in dienst van Kick Sauber kwam Verstappen tegen in Blanchimont, waarbij hij niet op tijd plaats kon maken voor de regerend kampioen.

Onnodig ophouden van Zhou

Dat momentje levert Zhou dus een gridstraf van drie plekken op, zo oordeelt de FIA. De stewards zijn van mening dat Zhou te lang op de racelijn bleef rijden, hoewel Verstappen niet vol gas aan kwam rijden. De Nederlander moest echter wel van zijn gaspedaal af om Zhou te kunnen passeren. Het team gaf Zhou weliswaar instructies, maar die informatie was niet afdoende. Wel blijft het in de ogen van de FIA de taak van de coureur om de situatie in de gaten te houden en voor het onnodige ophouden krijgt Zhou dus drie plekken straf en had al de laatste tijd geklokt. Toch zal hij nog wel voor Yuki Tsunoda starten. De Japanner moet namelijk zestig strafplekken incasseren.

De FIA heeft een gridstraf van drie plekken uitgedeeld aan Zhou voor het ophouden van Verstappen🇧🇪 pic.twitter.com/NmJyDbyQj1 — GPFans NL (@GPFansNL) July 27, 2024

