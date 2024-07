Het regent vandaag pijpenstelen boven het Circuit de Spa-Francorchamps. De vraag is of de kwalificatie voor de Grand Prix van België door kan gaan. Zo niet, hoe wordt dan bepaald welke coureur waar start voor de race?

Regen en de Ardennen gaan samen als zout en peper en ook op deze zaterdag is het weer raak. Het natte weer arriveerde tijdens de slotfase van de kwalificatie van de Porsche Supercup, voordat het echt met bakken uit de hemel kwam tijdens Vrije Training 3 van de Formule 1. Het duurde nog geen twaalf minuten of Lance Stroll aquaplaneerde al en de Aston Martin kwam met hoge snelheid in de betonnen muur op Raidillon terecht. Vervolgens zagen we geen actie meer op de baan, omdat het simpelweg te hard regende. De pitstraat werd alleen nog geopend om coureurs de kans te geven een practice start te doen. Na VT3 had de sprintrace van het FIA Formule 2-kampioenschap moeten beginnen, maar deze is uitgesteld vanwege de hoeveelheid water op de baan.

Opties voor de FIA

De kwalificatie voor de Formule 1 staat om 16:00 uur op de planning, maar kan de sessie wel gehouden worden als het zo blijft regenen? Zo niet, dan heeft de FIA een aantal verschillende opties om de startgrid te bepalen voor de Grand Prix van België.

Als alleen Q3 niet door kan gaan, dan kunnen de rondetijden van Q2 worden gebruikt, zoals tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2015, en als Q2 én Q3 niet door kunnen gaan, dan zou het resultaat van Q1 gebruikt kunnen worden.

Stel dat de gehele kwalificatiesessie niet door kan gaan, dan kan de wedstrijdleiding ervoor kiezen om de kwalificatie niet te annuleren, maar te verplaatsen naar de zondagochtend, aangezien de verwachting is dat het zonnetje dan wel tevoorschijn komt. Ook in Japan in 2004, 2010 en 2019, evenals in Australië in 2013 en in Amerika in 2015 werd de kwalificatie op de zondag gehouden.

Als de FIA besluit om de kwalificatie te cancelen in plaats van te verplaatsen, dan kan de startgrid bepaald worden door de resultaten van Vrije Training 3. In dat geval gaat de pole position naar Oscar Piastri die tweede werd achter Max Verstappen, maar de Nederlander krijgt nog die veelbesproken gridstraf. Echter, omdat VT3 in zware regen werd verreden en niet iedereen de kans heeft gehad om een competitieve rondetijd te klokken, kan er ook voor worden gekozen om de resultaten van Vrije Training 2 te gebruiken. Dan zou de pole position naar Lando Norris gaan.

Daarnaast is er nog de optie om de kampioenschapsstand te gebruiken voor de startopstelling en ook dan krijgt Norris de pole, vanwege de gridstraf van Verstappen.

