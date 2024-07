Verstappen sterk uit de startblokken in België, klokt snelste tijd in eerste training

Max Verstappen is sterk begonnen aan het raceweekend in België. In de eerste vrije training noteerde hij veruit de snelste tijd met een ronde van 1:43.372. Hiermee was hij ruim een halve seconde sneller dan nummer twee Oscar Piastri. Alexander Albon klokte enigszins verrassend de derde tijd, op zo'n zeven tienden van Verstappen. Esteban Ocon reed niet wegens problemen aan zijn auto.

In Spa weet je nooit wat het weer gaat doen, maar de eerste vrije training begon in ieder geval onder droge omstandigheden. De coureurs gingen dan ook al snel naar buiten om kennis te maken met de baan, die op bepaalde plekken is voorzien van nieuw asfalt. Verstappen begon op de harde band en zette daarmee direct de tijdelijk snelste tijd neer. Een indrukwekkende tijd ook, want de concurrentie kwam - op een compound zachter - nog niet in de buurt in de beginfase. En Verstappen bleef hard gaan, ook toen hij overstapte op de zachtste band. De regerend wereldkampioen gaf direct een signaal af in België, het land waar hij het levenslicht zag.

Verstappen aan de leiding, Pérez worstelt met auto

Na het eerste half uur was het Verstappen die met een 1:43.372 comfortabel aan de leiding ging. Piastri volgde op de tweede positie, maar moest ruim een halve seconde toegeven op de Nederlander. Daarachter volgden de twee auto's van Mercedes. Albon wist zich even later nog verrassend naar de derde tijd te rijden, weliswaar op zeven tienden van Verstappen. Waar het bij de Limburger van een leien dakje ging, gold dat wederom niet voor teamgenoot Pérez. De Mexicaan kwam qua rondetijden niet in de buurt en klaagde over de boordradio over het gebrek aan gevoel in de auto. Hij moest dan ook bijna een seconde toegeven op de tijd van zijn collega.

Piastri sluit aan in long runs, Verstappen als snelste afgevlagd

Vervolgens stapten de coureurs over richting de racesimulatie. Verstappen begon zijn long run op de zachte band. De tijden werden zodoende niet meer verbeterd, want de coureurs ging met een volle(re) tank aan de slag. Waar Piastri in de snelle run vandaag nog niet bij Verstappen in de buurt kon komen, lukte hem dit in de long runs wel. McLaren en Red Bull gingen redelijk gelijk op. Verstappen sloot de training af als snelste met zijn ronde van 1:43.372. Piastri werd tweede, gevolgd door Albon.

De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Hamilton, Leclerc, Pérez, Norris, Sainz en Stroll. Ocon kon geen tijd op de klokken zetten. Verstappen zal ongetwijfeld tevreden zijn, aangezien zowel zijn korte- als lange runs er sterk uitzagen. Bij teamgenoot Pérez is er duidelijk meer werk aan de winkel.

FP1 Results - Belgian Grand Prix 🇧🇪



P1) Verstappen - 1:43.372

P2) Piastri +0.531

P3) Albon +0.727

P4) Russell +0.853

P5) Hamilton +0.907

P6) Leclerc +0.934

P7) Perez +0.957

P8) Norris +1.043

P9) Sainz +1.202

P10) Stroll +1.327 — RBR Daily (@RBR_Daily) July 26, 2024

