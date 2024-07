Het puntensysteem in de Formule 1 zal in 2025 ongewijzigd blijven. Alle tien de teams hebben tijdens een bijeenkomst van de FIA F1 Commission tegen het voorstel gestemd om meer eindposities in een race punten toe te kennen.

Het huidige puntensysteem in de Formule 1 werd geïntroduceerd in 2010, en levert de winnaar van de race 25 punten op. Vervolgens zakt het terug naar 18 punten voor P2, 15 punten voor P3, 12 punten voor P4, 10 punten voor P5, 8 punten voor P6, 6 punten voor P7, 4 punten voor P8, 2 punten voor P9 en 1 punt voor P10. Vandaag de dag is er ook een extra punt voor de snelste raceronde te verdienen, mits je binnen de top tien over de streep komt. Wijzigingen aan het puntensysteem zijn schaars in de Formule 1. Sinds 1990 zijn er slechts vier keer veranderingen doorgevoerd.

Geen nieuw puntensysteem

In april van dit jaar schoven verschillende teams uit het middenveld echter het idee naar voren om het puntensysteem voor vanaf het seizoen van 2025 aan te passen. Dit omdat de kleinere teams ervan balen dat de eerste tien posities eigenlijk altijd al vergeven zijn, en zij dus voor 'spek en bonen' meedoen. Zes van de tien teams moesten akkoord gaan met het voorstel om het erdoor te kunnen krijgen, maar inmiddels is bekend dat alle tien de teamstegen hebben gestemd.

