Max Verstappen liet zich zondag tijdes de Grand prix van Hngarij van zijn mindere kant zien met meerdere felle en gefrustreerde boardradio's richting zijn team. Jan Lammers vindt her vervelend om de drievoudig wereldkampioen op deze manier te zien, al vindt hij dat dit ook is hoe Verstappen nu eenmaal zijn races benadert.

Het was zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest niet bepaald gezellig op de boardradio. Verstappen was eigenlijk de hele race aan het klagen richting engineer Gianpiero Lambiase: "Het is behoorlijk indrukwekkend hoe we onszelf zo laten pakken met een undercut, daarmee is mijn race compleet fucked", zo liet onder meer in duidelijke taal weten. Even later barstte de bom en liep de wereldkampioen helemaal leeg over de belabberde tactiek die zijn team hem gaf, nadat Lambiase hem wat vertelde. Op internet kreeg de Nederlander een hoop commentaar voor zijn niet zo nette gedrag.

Artikel gaat verder onder video

Moment met Norris

Lammers probeert in gesprek met Motorsport.com een reden te vinden voor het gedrag van Verstappen. Hij begint bij het feit dat hij vroeg in de race zijn gepakte positie op Lando Norris verplicht terug moest geven van Red Bull om een grotere straf te voorkomen: "Misschien dat Max hierdoor ook al vroeg in de race geïrriteerd raakte. En het vervelende van geïrriteerd zijn is dat je als coureur niet meer vergevingsgezind bent. Dus als er dan nog een fout gemaakt wordt, dan stapelt zich dat op en raak je alleen nog maar geïrriteerder en bozer. Het beste in Max kwam niet naar boven door deze race, om me voorzichtig uit te drukken", zo laat hij zich toch kritisch over zijn landgenoot horen.

Positieve en negatieve kanten

Lammers vervolgt: "Als raceliefhebber en consument die ook maar gewoon naar de race zit te kijken, vind ik het ronduit niet leuk om Max zo te zien. En ik denk dat veel mensen het jammer vinden. Aan de andere kant is dat Max zijn gedrevenheid en dat is juist wat we zo aan hem waarderen. Die gedrevenheid heeft een keerzijde: goede winnaars zijn vaak niet de beste verliezers. En Max werd in deze race natuurlijk ook maximaal belast. Dus wat willen we nu eigenlijk? Willen we dat hij zo gedreven is en er alles aan doet om te winnen? Of willen we dat hij onverschillig staat tegenover het resultaat en denkt: ‘Nou ja, dan maar tweede of derde’. Dat laatste willen we natuurlijk ook niet. Dus ja, ik vind het ronduit niet leuk om Max zo te zien, maar als je van Max als rijder houdt, dan moet je dit op de koop toenemen. Dit is ook Max. Iedereen heeft zo zijn positieve en negatieve kanten, als je dit een negatieve kant kan noemen, maar per saldo kun je nog steeds van iemand houden.”

Gerelateerd