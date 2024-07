Max Verstappen pakte zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije een hoofdrol op zich door zijn bijzondere en negatieve uitlatingen via de boardradio. Naomi Schiff is behoorlijk kritisch op het gedrag van de Nederlander en denkt dat hij op deze manier medewerkers van Red Bull tegen zichzelf laat keren.

Het was zondag tijdens de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest niet bepaald gezellig op de boardradio. Verstappen was eigenlijk de hele race aan het klagen richting engineer Gianpiero Lambiase: "Het is behoorlijk indrukwekkend hoe we onszelf zo laten pakken met een undercut, daarmee is mijn race compleet fucked", zo liet onder meer in duidelijke taal weten. Even later barstte de bom en liep de wereldkampioen helemaal leeg over de belabberde tactiek die zijn team hem gaf, nadat Lambiase hem wat vertelde. Op internet kreeg de Nederlander een hoop commentaar voor zijn niet zo nette gedrag.

Teamgenoten

Ook bij Sky Sports zijn ze kritisch op Verstappen. Analist Schiff laat zich kritisch uit over het gedrag van de Nederlander: "Ik ben aan het nadenken over wat Max zei over 'thuisblijven'", refererend naar een opmerking die Verstappen maakte over mensen die kritisch waren op zijn boardradio's. "Ik weet niet hof hij het heeft over teamleden of de fans, maar ik vind dat een behoorlijk respectloze uitspraak. Hij moet onthouden dat er geen letter 'i' in het woord 'team' zit. "Hij is hun topcoureur en ze schuiven hem altijd naar voren, maar er zijn heel veel mensen achter hem die bijdragen aan deze resultaten. Op dagen als vandaag moet hij niet vergeten dat je je team achter je moet houden. Als je zo over mensen praat en zulke dingen zegt, gaat dat tegen je werken."

Luisterende kinderen

Schiff vervolgt: "Ik weet dat GP [Lambiase] een hoop te verwerken heeft gekregen van Max in het verleden en dat ze altijd zeggen dat dit nu eenmaal hun relatie is. Dat is ook prima. Maar er zijn meer mensen op die radio die ook aan het luisteren zijn en onderdeel zijn van het team. Zij vinden het minder leuk om zulke dingen te horen. Ik vind dit niet cool. Ik weet dat het een verhitte omgeving is als coureur als je je helm op hebt. Voetballers hebben geen microfoon op hun shirt en als dat zo was geweest hadden we ook heel veel kleurrijke woorden gehoord. Maar in deze sport weet je dat je door de hele wereld te horen bent. Ook kinderen luisteren ernaar", besluit ze kritisch.

