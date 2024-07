Veel tijd om bij te komen van de F1 Grand Prix van Hongarije hebben de coureurs, teams en fans niet. Komend weekend staat namelijk de Grand Prix van België op het programma. Het weer kan, net zoals afgelopen weekend, weer behoorlijk onvoorspelbaar gaan worden.

Afgelopen weekend was het enorm warm in Hongarije. De hele week was er code geel of oranje vanwege het warme weer, maar ook vanwege een kans op regen en onweer. Op vrijdag en zondag bleef het droog rondom de sessies, terwijl er op zaterdag vooral tijdens de kwalificatie regen bleek te zijn. Hetzelfde weerbeeld, zei het wat kouder, kan ook komend weekend in België verwacht worden.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht F1 Grand Prix België

Op vrijdag en zaterdag zal het wat warmer zijn dan op zondag: 23 en 25 graden Celsius. Op zondag komt de temperatuur maar net op twintig graden Celsius uit. Op vrijdag is er echter 75% kans op regen. Op zaterdag en zondag is die kans wat kleiner: 25% en 44% respectievelijk. Zoals normaal is tijdens het weekend op het circuit Spa-Francorchamps, zal het een wisselvallig raceweekend gaan worden.

Gerelateerd