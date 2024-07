Verstappen en Hamilton naar de stewards na incident tijdens GP Hongarije

Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten zich om 17:50 uur melden bij de stewards vanwege het incident tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Hongarije. Mocht de Nederlander een tijdstraf van vijf of tien seconden krijgen, dan kan hij nog zakken in de uitslag.

Verstappen begon vanaf P3 aan de race, een plek waar hij na de start ook nog reed. Hij had Lando Norris op illegale wijze ingehaald en gaf de plek, na wat motiverende woorden van Red Bull, terug. Daarna nam de frustratie van Verstappen alleen maar toe. De Nederlander was boos op de auto, de strategie en race engineer Gianpiero Lambiase en zou even later ook boos zijn op de FIA. Lewis Hamilton, die op P3 reed en twee keer een undercut had gedaan op Verstappen, reed in de slotfase vlak voor Verstappen.

Verstappen en Hamilton naar de stewards na F1 GP Hongarije

Verstappen besloot een poging te wagen Hamilton aan het einde van het rechte stuk in te halen, maar ging veel te hard naar de eerste bocht toe en blokkeerde zijn banden. De Nederlander ging rechtdoor en raakte ook nog een uiteindelijk laat insturende Hamilton, waardoor hij even door de lucht vloog. Verstappen kon de race op P5 afmaken, maar P3 was niet meer mogelijk. Mocht Verstappen van de FIA een straf krijgen, dan zakt hij naar P6 achter Carlos Sainz. Mocht Hamilton een straf krijgen, dan zak hij naar plek vier. Bij een straf van tien seconden zakt hij naar P6.

Verstappen moet om 17:50 naar de stewards om uitleg te geven over het incident met Lewis Hamilton. Als de Nederlander een straf krijgt, kan hij zakken naar P6.#HungarianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/ibQmtMT714 — GPFans NL (@GPFansNL) July 21, 2024

