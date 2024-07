Max Verstappen vertelt dat hij de problemen met zijn zicht tijdens het Formule 1-seizoen van 2021 bewust binnen het team heeft gehouden. Na de zware crash op Silverstone, had de Nederlander lange tijd moeite met scherp zien.

Max Verstappen deed eerder deze maand menig wenkbrauw fronzen, toen hij in een interview van Red Bull zelf uit de doeken deed dat hij lange tijd last heeft gehad van slecht zicht, na zijn zware klapper in de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2021. De inmiddels drievoudig wereldkampioen vloog destijds met een enorme snelheid hard in de muur, nadat hij in de openingsronde van de race door Lewis Hamilton op zijn achterwiel werd getikt. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten werd het zelfs zo erg, dat Verstappen overwoog zijn auto langs de kant te zetten.

Opmerkelijke quotes Verstappen

"Sinds mijn crash op Silverstone, heb ik problemen met mijn zicht", las het in het interview. "Met name op circuits met veel reclameborden langs de baan. In deze race [Texas] was ik niet alleen aan het vechten tegen Lewis, maar ook tegen wazig zicht. Het was alsof je een speedboot bestuurde met 300 kilometer per uur. Ik heb je dit nog nooit verteld, maar een aantal ronden was het zo slecht, dat ik echt overwoog om mijn auto langs de kant te zetten. Het enige wat hielp was concentreren op mijn ademhaling, terwijl Lewis mij in m'n nek zat." De quotes zorgen logischerwijs voor de nodige verbazing, maar verder niet veel later weer offline gehaald.

Problemen met zijn zicht

In Hongarije krijgt Verstappen van de aanwezige pers de vraag of de problemen echt zo serieus waren: "Ja, het was alleen in 2021. Daarna is het weggegaan", citeert Motorsport.com. "Maar ik had er toen last van. Het is niet iets dat ik mensen zou aanraden tijdens het rijden, maar we zijn coureurs. Je moet met dit soort dingen omgaan. Iedereen loopt hier rond, maar hier en daar hebben mensen altijd kleine blessures of wat dan ook. Die dingen gebeuren. Verstappen sprak er alleen over met mensen binnen het team én een specialist: "Het werd beter, gelukkig. Ik wil niet in detail treden, niemand hoeft dat te weten."

