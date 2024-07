Paul Monaghan, hoofdengineer van Red Bull Racing, maakt zich met Red Bull geen zorgen over het simracen en streamen van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen.

In de podcast Beyond The Grid zegt Monaghan dat Red Bull bewust niet ingrijpt als het aankomt op het streamen van Verstappen buiten zijn werkzaamheden voor het F1-team van Red Bull. "Als het hem helpt om het beste uit zichzelf te halen, dan zou ik zeggen van wel. Als het hem mentaal voorbereid op de races of als het hem helpt relaxen tussen de intense weekenden door, dan moet hij het lekker blijven doen."

Red Bull laat Verstappen zijn gang gaan

Monaghan zelf heeft ook geen probleem met het feit dat Verstappen zich, naast en soms zelfs tijdens raceweekenden, bezig houdt met simracen en streamen en zo in het openbaar deze hobby uitvoert. "Het maakt mij persoonlijk echt niks uit. Hij heeft de afgelopen jaren een hoop discipline laten zien en geen fouten gemaakt. Dat kan je ook zeggen voor het jaar daarvoor en het jaar daar weer voor. Ik ga hem niet proberen tegen te houden. Dat zou hetzelfde zijn als je hand in een leeuwenkooi stoppen in de hoop dat je niet gebeten wordt."

Monaghan over vertrouwen in Verstappen

Soms is Verstappen zelfs tijdens raceweekenden bezig met simracen of streamen, iets wat op het oog niet het meest ideale lijkt te zijn. Toch denkt Monaghan dat Verstappen wel vertrouwt kan worden en dat de Nederlander weet wat hij moet doen tijdens een raceweekend om goed te presteren. "Hij weet wat hij moet doen tijdens een raceweekend. Als het hem op een bepaalde manier limiteert, dan weet ik zeker dat hij het niet zou doen."

