Zak Brown schroomt over het algemeen niet om de nodige kritische dingen te zeggen over het team van Red Bull Racing. Dit keer heeft de markante CEO van McLaren opnieuw de verbale oorlog richting de concurrent geopend en gaat hij zelfs zo ver tot het zeggen dat men bang is voor Max Verstappen binnen Red Bull.

Enkele weken geleden ging het tijdens de Grand Prix van Oostenrijk behoorlijk mis tussen Verstappen en Lando Norris, toen laatstgenoemde probeerde de aanval te openen op de kampioenschapsleider. Nadat de McLaren-coureur meerdere malen stevig op de deur bonkte, ging het uiteindelijk helemaal mis. Norris probeerde opnieuw toe te slaan, maar kreeg amper ruimte van Verstappen, waardoor het duel voor beide heren na contact in tranen eindigde. De Nederlander kon nog wel door richting de streep en werd vijfde. Voor Norris, die op koers lag om de race wellicht te gaan winnen, eindigde de Grand Prix in tranen.

Woede McLaren

Na afloop van de race was het teambaas Andreas Stella die op duidelijke wijze kenbaar maakte wat hij ervan vond: "De complete wereldbevolking kan zien wie er verantwoordelijk was voor het incident, op een groepje mensen na. Het probleem erachter is echter dat wanneer je deze dingen niet aanpakt, dat ze terugkomen", zo foeterde hij onder meer. Ook Norris zelf was totaal niet te spreken over de actie van Verstappen en hij trok zelfs zijn vriendschap met de Red Bull-coureur openlijk in twijfel. Aan de andere kant was het Red Bull-chef Christian Horner die juist op de boardradio kenbaar maakte dat Norris fout zat.

Red Bull bang van Verstappen

Dat laatste schiet bij Brown in het verkeerde keelgat. In gesprek met The Independent maakt de Amerikaan duidelijk wat hij van de manier van werken bij Red Bull vindt: "Het lijkt erop dat Red Bull bang is van Max. Wij zijn altijd heel eerlijk tegenover onze coureurs. Als niemand hem vertelt dat wat hij gedaan heeft niet volgens de regels is, hoe kan hij dan ook iets anders denken? Het was Christian die op de radio kwam en het probleem bij Lando neerlegde. Wie ben je dan voor de gek aan het houden? Iedereen heeft het gezien", foetert Brown. "De regels zijn zeer duidelijk. Je moet een wagenbreedte ruimte laten. Dat deed hij niet. Waarom zeg je dan wat anders? Het voelde gewoon volkomen ongepast", besluit hij zijn harde woorden richting de Oostenrijkse formatie en Horner.

