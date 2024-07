Lando Norris rijdt dit weekend met een speciale helm tijdens de Grand Prix van Hongarije en de Brit heeft daarmee weer eens laten zien over een gezonde dosis humor te beschikken. De helm is namelijk compleet in de stijl van de beruchte vernieling van Max Verstappen zijn trofee in hetzelfde Hongarije vorig jaar.

Vorig jaar mochten Norris en Verstappen, zoals inmiddels wel vaker dit seizoen, samen naar het podium tijdens de Grand Prix van Hongarije, de race die ook komend weekend op het programma staat. Tijdens de viering met de champagnefles ging het vervolgens mis voor Norris en ook Verstappen. De Britse coureur was iets te uitbundig, raakte de trofee van de Nederlander en sloopte daarmee onbedoeld het kunststuk - ontworpen door Herend Porcelain uit Hongarije - dat de Nederlander ontving voor zijn zege op de Hungaroring. Later ontving Verstappen van hetzelfde bedrijf alsnog een hele versie van zijn bemachtigde beker.

Excuses

Hoewel Norris vlak na de race grapte over het moment, trok hij één week later in Spa-Francorchamps alsnog het boetekleed aan voor het vernielen van de prijs: "Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden. Het was niet met opzet. Ik weet wat dit betekent voor de Hongaren en wat het betekent voor hun cultuur. Dit was nooit mijn bedoeling. Ik heb mijn excuses aangeboden aan Max, want ik weet dat ik er een aantal grappen over heb gemaakt. Dat had ik misschien niet moeten doen. Als hij dat bij mij had gedaan, was ik boos geweest, dus ik verontschuldig me, ook omdat mensen hier veel tijd en werk in hebben gestoken. Ik zal vanaf nu veel voorzichtiger zijn bij het vieren."

Speciale helm

Inmiddels zijn we één jaar verder en kan de McLaren-rijder de grap wel weer inzien van het inmiddels beruchte moment in Boedapest. Op Instagram poseert de Britse coureur trots met de helm waarmee hij de komende Grand Prix zal rijden en het blijkt een samenwerking te betreffen met Herend Porcelain, het bedrijf dat dus de trofee van vorig jaar ontworpen en gemaakt had. De helm is volledig in de stijl van de prijs die Verstappen vorig jaar in scherven op zag gaan. Een ludieke actie van Norris.

