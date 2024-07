De laatste maanden is er natuurlijk veel te doen geweest over de reglementen voor 2026 en onder meer Christian Horner uitte zijn zorgen. Toto Wolff spreekt over de vrees dat de auto's met de nieuwe motoren veel te langzaam gaan worden en legt uit dat het allemaal wel mee zal vallen.

Enkele seizoen geleden ging de Formule 1 een nieuw tijdperk in met de nieuwe aerodynamische regels en hoewel dit nog maar twee jaar geleden is, staan de gloednieuwe motorreglementen alweer voor de deur. Vanaf 2026 gaan de reglementen op de schop en gaan we weer een nieuw tijdperk in de koningsklasse tegemoet. Richting de nieuwe reglementen, heeft de FIA vorige maand een hoop bekendgemaakt over die nieuwe regelgeving vanaf dat seizoen, waarbij er ook al beelden getoond zijn van de bolides zoals we ze ongeveer vanaf dat seizoen kunnen verwachten.

Lage snelheid

De auto's moeten in ieder geval een stuk kleiner en beweeglijker worden, iets waar de laatste seizoenen steeds vaker om geroepen wordt. Bovendien wordt de DRS vervangen door een nieuw 'Manual Override Mode'-systeem en zijn er nog verschillende andere belangrijke veranderingen in de power unit aangebracht. Daarmee hoopt de FIA te verhelpen dat vrees bij teams over te trage wagens - door Horner ook wel 'Frankenstein-auto's genoemd - met de nieuwe motoren verholpen wordt. "Als je het allemaal zou implementeren met de huidige regelgeving, zou de snelheid zeker weten te laag liggen", zo stelt Wolff in gesprek met ORF.

Probleem opgelost?

Met het huidige chassis zouden de nieuwe motoren volgens de Oostenrijker totaal niet werken: "Wat we op dit moment hebben, is simpelweg veel te langzaam. Soms rijden we rondetijden die wel tot tien seconden langzamer zijn", vertelt hij over de simulaties. Inmiddels is de Mercedes-teambaas echter gerustgesteld dat we in 2026 niet naar een optocht van trage bolides gaan kijken: "Formule 1 is altijd goed geweest met innovatie en ik ben ervan overtuigd dat de engineers ergens mee gaan komen met de chassisreglementen, die nog steeds veranderd moeten worden. De auto's zullen zeker weer snel gaan worden. Het is sowieso veel sneller dan wat er ook maar is. IndyCars lijken ook snel, maar zijn twintig seconden langzamer."

