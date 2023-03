Jan Bolscher

Dinsdag 7 maart 2023 11:19

Rudy van Buren is werkzaam als F1 Simulator Test and Development Driver bij Red Bull Racing, wat betekent dat hij de afgelopen maanden een schakel vormde in het ontwikkelingsproces van de RB19. In gesprek met GPFans vertelt de 30-jarige coureur meer over hoe de winterstop er voor hem uit heeft gezien.

Het belang van simulatorwerk binnen de Formule 1 is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Met het steeds verder teruglopende aantal testdagen, minder baantijd en een streng gehandhaafd budgetplafond wordt het voor de teams steeds moeilijker om te pas en te onpas nieuwe onderdelen te ontwikkelen en in de praktijk te testen. De simulator biedt hierin een uitkomst. Door een virtueel model van de auto na te bootsen kunnen de teams vrijwel alles eerst in de simulator uittesten, voordat het in de praktijk op de auto hoeft te worden geschroefd. De simulator, en ook de sim-coureurs, vormen hiermee een essentiële schakel in het ontwikkelingsproces van de nieuwe wapentuigen.

Red Bull F1 Simulator Test and Development Driver

In gesprek met GPFans legt Van Buren wat meer uit over hoe de afgelopen maanden - waarin de teams volop bezig zijn geweest met de auto's voor het Formule 1-seizoen van 2023 - er voor hem uit hebben gezien: "Ik ben inderdaad onderdeel van de ontwikkeling, maar het is slechts een puzzelstukje. In de eerste maanden ben ik regelmatig die kant opgegaan", doelt hij op de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. "Dan werk je development days af. De details houden we natuurlijk binnenskamers, maar je kan wel raden dat het gaat om de ontwikkeling van de auto voor dit jaar. Processen voor dit jaar bijvoorbeeld, maar ook circuits die komen na Bahrein. Dat vult eigenlijk de dagen."

Van Buren weet voorafgaand aan zo'n development day niet hoe het programma er voor die dag uit gaat zien. De engineers maken een run plan, net zoals tijdens de wintertestdagen in Bahrein bijvoorbeeld, en hij werkt het af: "Het draait om de ontwikkeling van de auto, maar dat kan bijvoorbeeld ook een bandenmodel zijn voor de simulator of het kunnen simulator-ontwikkelingen an sich zijn. Het varieert elke keer, dat is ook wat het leuk houdt."

Eerste kennismaking RB19

Wanneer hij voor het eerst virtueel kennis heeft gemaakt met de RB19? "Qua woorden hoor je er natuurlijk al vrij vroeg over, maar wanneer hebben we er mee gereden? Dat is in de loop van afgelopen jaar, maar daar zeg ik wel direct bij dat dat niet alleen bij ons zo zal zijn. Dat zal voor ieder team zo zijn", legt van Buren uit. "Je hoort natuurlijk heel vaak de verhalen halverwege het seizoen dat de focus verschuift naar de auto van volgend jaar. Zeker nu er minder testdagen zijn en de simulator steeds belangrijker wordt, begint dat in een vrij vroeg stadium. De sim is uiteindelijk natuurlijk geen echte auto: het is een physics model met allemaal verschillende waarden. Dus het is - tussen haakjes - een makkelijke manier om dingen te proberen. Dat begint vrij vroeg. Dat wil niet zeggen dat álle focus daarop ligt, maar bij wijze van spreken zijn er telkens onderdelen die uitgeprobeerd worden om te kijken of er de juiste richting opgegaan wordt.

Alhoewel Van Buren in die zin dus eerder kennis maakt met de nieuwe auto dan de coureurs zelf, hebben Max Verstappen en Sergio Pérez altijd het laatste woord: "Laten we dat vooropstellen. Maar je hebt soms bijvoorbeeld tien testitems, waarvan er misschien maar twee echt goed zijn. Dan is het aan mij - of aan iemand anders die hetzelfde werk als ik daar doe - om dat te filteren tot een niveau waarbij zij alleen kunnen testen wat echt goed is om ook echt tijdwinst te boeken."

Positieve feedback

Nadat Van Buren zijn run plan heeft afgewerkt, geeft hij feedback aan het team. De engineers kunnen dit vervolgens meenemen en vertalen naar het circuit. In het geval van de RB19 was die feedback vooral positief: "In het begin was het natuurlijk even een gevecht om het verlies van de nieuwe vloer terug te krijgen. Iedereen kent de nieuwe regels: anderhalve centimeter omhoog. We kunnen allemaal raden wat dat doet qua downforce. In het begin was het vooral zoeken naar hoe we dat op een bepaalde manier terug konden winnen. Voor de rest waren er nog wat verbeterpunten waarvan het gewicht er één was. Dus uiteindelijk was het grotendeels positief, maar dat is ook wel gebleken in de wintertest. Als platform is het gewoon een hele stabiele goede start", klinkt het.

Contact met Verstappen

Verstappen vertelde onlangs in een interview met Viaplay constant in contact met Van Buren te staan, omdat er van alles getest moet worden. Gevraagd naar of er de afgelopen maanden veel heen en weer geappt is, vertelt hij: "Ja, best wel. 98 procent gaat natuurlijk via de engineers, maar daar zit bij wijze van spreken wel een stukje overlap met Max tussen. Dat is vooral op momenten waarop ik zeg: 'Oké, dit kan ik als sim-coureur niet weten.' In mijn geval heb ik nooit met de echte auto gereden, dus er zijn vragen over details van de engineers waar ik geen antwoord op heb."

Hij vervolgt: "Dan is er maar één manier die echt werkt, en dat is hem vragen. Of op een bepaald moment m’n hand opsteken en zeggen: 'Dit moet je echt aan Max of Sergio vragen, want ik heb hier qua bepaalde details geen antwoord op.' Kijk, voelen wat een verandering doet is één ding. Maar iets qua ontwikkeling aan de auto wat je in het echt gevoeld moet hebben, daar heb ik geen definitief antwoord op. Daar is dan wel contact over. Het is gaaf dat de lijntjes zo kort zijn en het maakt je - in mijn positie - ook een soort van trots dat je dat soort interviews voorbij ziet komen."

De tweevoudig wereldkampioen noemde zijn collega in datzelfde interview onder andere "extreem constant." Van Buren legt uit wat Verstappen daarmee bedoelt: "Op de sim heb je weinig rondjes en veel testwerk. Het zijn dus altijd korte runs en je wil er daarom qua pace eigenlijk direct bovenop zitten. Eén, twee of drie ronden, bam, feedback, en door naar de volgende verandering. Ik denk dat hij daar op doelt", besluit hij.