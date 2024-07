De Formule 1 is niet het enige kampioenschap dat momenteel de aandacht trekt. Max Verstappen en Lewis Hamilton worden na de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië gevraagd naar de halve finale van het Europees kampioenschap voetbal waarin Nederland het op moet nemen tegen Engeland.

Nederland staat voor het eerst in een halve finale van een EK sinds 2004. Het elftal van Oranje het had lastig in de groepsfase. Na de overwinning tegen Poland was het gelijkspel tegen Frankrijk en verloren ze van Oostenrijk. Als een van de beste teams die derde werd in hun groep, mocht Nederland tóch door naar de achtste finales. Na het verslaan van Roemenië en daarna Turkije zullen we het in de halve finale van aankomende woensdag moeten opnemen tegen Engeland. In tegenstelling tot Nederland (in 1988) is Engeland nooit eerder Europees kampioen geworden. Verstappen en Hamilton kijken allebei uit naar de voetbalwedstrijd. De Limburger onthult zelfs wel eens te appen met Virgil van Dijk, de aanvoerder van 'ons' elftal.

Appen met Virgil

Verstappen en Hamilton werden tijdens de persconferentie na afloop van de Britse Grand Prix gevraagd of ze nog advies of woorden van aanmoediging hebben voor hun elftallen. "Ik ga zeker kijken," begon de eerstgenoemde. "Ik app altijd met Virgil hier en daar voor of na een wedstrijd. Eerlijk gezegd, ik hoef hun niks te vertellen. Ik bedoel, volgens mij weten zij veel beter op welke manier ze zich moeten voorbereiden en hoe ze moeten samenwerken met iedereen die betrokken is bij het team, toch? Uiteraard hoop ik dat Holland wint, zo simpel is het. Maar hopelijk wordt het ook een leuke wedstrijd. Natuurlijk zou het geweldig zijn om naar de finale te gaan."

Met twintigduizend mensen kijken

"Ik denk dat ze het ontzettend goed deden," zo blikte Hamilton terug op de kwartfinale toen Engeland won van Zwitserland met penalty's. Hij keek naar die wedstrijd samen met Mercedes-teamgenoot George Russell op een groot scherm op Silverstone. "Het was een geweldig weekend voor de Britse sport. En de penalty's waren natuurlijk geweldig. Ik ben wel eens in een pub geweest om een wedstrijd te kijken, maar om het die avond met meer dan 20.000 man te doen was echt ongelooflijk. Ik wens ze het allerbeste toe. Ik denk dat ze wel beter willen spelen en denk ook dat ze wel weten hoe ze dat moeten gaan doen."

