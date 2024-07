Over iets minder dan twee uurtjes doven de startlichten op Circuit Silverstone voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het hele weekend zijn er al diverse regenbuien langsgekomen en ook tijdens de race wordt een spatje regen niet uitgesloten.

De Britse fans kunnen hun geluk op, want met George Russell op pole position, Lewis Hamilton vanaf de tweede plek en Lando Norris op P3 hebben de fans iets om toe te juichen. Klassementsleider Max Verstappen vangt de race aan vanaf P4 en hoewel de Nederlander zaterdag nog met schade aan zijn RB20 de kwalificatie verliet, heeft Red Bull de vloer van de wagen vervangen. Op volle sterkte kan de Limburger dus ook de race aanvangen.

Brits weer onderweg naar Silverstone

De Grand Prix van Groot-Brittannië gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd van start. Volgens Weeronline is de kans op wat neerslag zo'n 70 procent. Buienrader laat vervolgens zien dat het kort voor aanvang van de wedstrijd nog even gaat spetteren. Het lijkt dus op een start op de intermediates te gaan worden. Halverwege de race zou het vervolgens licht gaan miezeren en we krijgen dus te maken met typisch Brits weer.

Een spatje regen is bijna een zekerheidje vanmiddag tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië 🇬🇧 #f1 #BritishGP pic.twitter.com/RbKxBbXSyd — GPFans NL (@GPFansNL) July 7, 2024

