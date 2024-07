George Russell veroverde zaterdag pole position in eigen land voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië, voor landgenoten Lewis Hamilton en Lando Norris. Logischerwijs was Russell erg blij met zijn eerste plaats.

Na afloop bespreekt Russell zijn kwalificatie. "Wat een gevoel. Aan het begin van het seizoen konden we niet eens dromen van een P1 en P2 op Silverstone. Norris ook nog op P3, het is fantastisch. Het komt mede ook door de fans, die geven ons zoveel energie." Russell voelt dat de auto in vorm is momenteel. "De auto voelt fantastisch momenteel. Zeker tijdens de kwalificatie kwam de auto tot leven. Het is genieten om op dit circuit te rijden. We zijn in vorm en voelen ons er goed bij, maar we moeten ons focussen en een race winnen zondag. Het zal spannend worden met Norris, terwijl Verstappen ook snel zal zijn."

Russell geniet van de fans

Er stonden na de kwalificatie dus drie Britten in de top drie, tot blijdschap van de aanwezige fans. Russell weet zeker dat niet alleen hij, maar ook Norris en Hamilton er sneller door gaan rijden. "De fans geven ons zoveel energie. Wij hebben hier met zijn drieën (Russell, Hamilton en Norris) niet van kunnen dromen. Drie Britten in de top drie. We houden van de fans en kunnen niet wachten op de race van morgen."

YESSSSSSS GEORGE TAKES POLE AT HIS HOME RACE!!!!❤️💙 pic.twitter.com/kR9n5zDfip — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 6, 2024

