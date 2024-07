Max Verstappen werd na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk in de media én door een aantal grote namen uit de Formule 1-paddock door het slijk gehaald vanwege het incident met Lando Norris, maar eenmaal aangekomen in Groot-Brittannië, is er vanuit andere coureurs juist steun voor de drievoudig wereldkampioen.

Het gevecht om de leiding in de wedstrijd eindigde in tranen in Oostenrijk, nadat Max Verstappen en Lando Norris met nog zes ronden voor het vallen van de vlag, contact met elkaar maakten. Norris kreeg een DNF achter zijn naam, Verstappen kwam als vijfde binnen. De Nederlander werd door de wedstrijdleiding als schuldige bestempeld en kreeg een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie opgelegd, maar vooral opvallend was de gretigheid waarmee de - met name de Engelse - media Verstappen als "roekeloos" en "intimiderend" neerzette. Vergelijkingen werden getrokken naar het seizoen van 2021, waar Verstappen het meermaals aan de stok kreeg met Lewis Hamilton in het gevecht om het wereldkampioenschap. Het ellebogenwerk van Verstappen zou destijds niet hard genoeg zijn aangepakt, waardoor dit nu een gevolg van de destijds genomen beslissingen zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

Norris nuanceert zijn woorden

Ook Norris beet zijn normaal goede vriend na afloop van de race een aantal felle opmerkingen toe. De vriendschap tussen de twee zou op het spel staan als Verstappen zijn excuses niet aanbood, en de Limburger zou "wanhopig" hebben gehandeld. Eenmaal afgekoeld aangekomen in Groot-Brittannië was Norris echter de eerste die zijn woorden weer nuanceerde. De McLaren-coureur vocht voor zijn tweede overwinning ooit in de Formule 1, en dus was het niet meer dan logisch dat de Brit na afloop gefrustreerd voor de camera's verscheen.

"In een aantal van mijn uitspraken zat ik waarschijnlijk iets te hoog in mijn adrenaline", zei hij tegenover de BBC. "Ik denk niet dat alles wat ik heb gezegd, helemaal correct was. Ik vocht voor een van mijn eerste overwinningen, mijn tweede zege stond op het spel. Voor Max was het zijn zestigste. Wat het voor mij betekent, is heel anders dan wat het voor hem betekent. Tuurlijk zeg ik dan dingen die niet goed zijn of er niet helemaal uitkomen zoals ik bedoel, maar het komt wel goed met ons." In gesprek met de aanwezige media voegde hij daar nog aan toe dat Verstappen zich niet hoeft te verontschuldigen en dat dit soort gevechten eigenlijk juist maakt waarom hij van de sport houdt.

Formule 1-coureurs nemen het op voor Verstappen

En dat de reacties in de buitenlandse pers wellicht wat overtrokken waren, blijkt ook als bijna álle coureurs op de mediadag in Silverstone de vraag kijken om hun mening over het incident te geven. De wellicht gehoopte kritische uitspraken aan het adres van Verstappen bleven echter uit, want iedere coureur die zijn mening erover kwijt wilde, vond het eigenlijk allemaal wel mee vallen.

George Russell en Lewis Hamilton

George Russell trapte af op de persconferentie: "Max is een van de beste coureurs, en hij is een harde racer. Hij zoekt de limieten van de regels op, en eerlijk gezegd doen alle echt goede coureurs dat. We weten allemaal wat de regels zijn, ook wat betreft het bewegen onder het remmen. Daarmee push je waarschijnlijk een beetje over de limieten. Wat betreft het incident, zoals Lando al zei, was het een heel klein iets met grote gevolgen. Het hoort bij het racen", klonk het.

Teammaat Lewis Hamilton besloot zich er niet in te mengen: "Ik heb er niet echt een mening over", zei hij. "Ik was bezig met mijn race en blij met de overwinning voor het team. Ze racen al jaren tegen elkaar, het heeft niets met mij te maken."

OOK INTERESSANT: Norris komt terug op kritische uitlatingen richting Verstappen: "Niet alles wat ik zei was correct"

Sergio Pérez

Sergio Pérez sloot zich bij Russell aan: "Ik ben het eens met wat George zei. Max pusht altijd tot de limiet, zoals veel topcoureurs doen, zoals veel coureurs op deze grid doen. Als je het tegen hem opneemt, wordt het een hard, maar eerlijk gevecht."

In gesprek met de internationale media nam ook Ricciardo de tijd om zijn kijk op de zaak te geven: "Niemand in deze sport wil degene zijn die gepest wordt. Je wilt je mannetje staan tegenover iedereen en het gaat natuurlijk ook om je reputatie"trapte hij af. "Als mensen op je afkomen op de baan, wil je niet dat ze denken: Oh, die gast is een makkie voor me. Dus je wilt altijd je ellebogen tot op zekere hoogte uitsteken. We weten dat Max vanaf dag één altijd zijn ellebogen naar buiten heeft gehad en ik denk dat het gewoon natuurlijk is, het is zijn DNA, hij is gewoon een harde racer."

De Australiër vervolgde: "Het is niet iets waar hij echt diep voor hoeft te graven. Het is gewoon hoe hij racet. Het is onvoorwaardelijk bij hem dat je een zware strijd gaat krijgen. Het verandert niet per se de manier waarop je tegen hem racet. Je weet gewoon dat je een hele goede move moet maken en ervoor moet zorgen dat die succesvol os. Ik denk dat Lando dat zaterdag [tijdens sprintrace Oostenrijk] heeft geleerd. Ik denk dat hij dacht dat hij het voor elkaar had en Max zei: 'nee, niet vandaag'. Het is alsof je leeft en leert."

Ook Nico Hülkenberg liet zich er tijdens zijn mediasessie met de geschreven pers over uit: "Voor mij was het gewoon racen. Het was bijna onmogelijk om elkaar nog minder hard te raken. Het contact was een beetje ongelukkig, omdat er dingen afbraken van de auto's", klinkt het vanuit Silverstone in gesprek met de media. "Normaalgesproken loopt zoiets zonder grote problemen af. Ik vond dat het hele gebeuren behoorlijk werd opgeblazen. Verstappen week niet uit richting Lando, en hij liet hem gewoon een wagenbreedte ruimte. Links lag er een kerb en een grote uitloopstrook, geen muur. Ik vind dat de stewards in Oostenrijk zich er behoorlijk mee bemoeit hebben. Meer dan normaal, en misschien zelfs wel te veel."

Gerelateerd