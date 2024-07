Max Verstappen en Lando Norris vliegen doorgaans samen terug van een Grand Prix richting Monaco, maar na de race in Oostenrijk besloten beide heren afzonderlijk te reizen. Dit zegt Dr. Helmut Marko in een uitgebreid interview met het Oostenrijkse OE24.

Verstappen en - met name - Norris moesten na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix even afkoelen. De twee vochten een heftig duel uit in de slotfase van de race en dat resulteerde uiteindelijk in een deceptie. De kemphanen kwamen met elkaar in aanraking, waardoor Norris uitviel en Verstappen terugzakte naar de vijfde positie. Na de wedstrijd was het kamp van McLaren woest. Zij legden de schuld volledig neer bij Verstappen en Norris stelde zelfs dat dit hun vriendschap wel eens zou kunnen beïnvloeden als de Nederlander niet zijn excuses zou aanbieden. Het tweetal is dan ook niet samen in het vliegtuig gestapt naar huis, iets dat ze normaliter wel doen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Norris afzonderlijk in vliegtuig naar huis

Verstappen en Norris zijn bijna buren van elkaar in Monaco en dus stappen ze regelmatig samen in het vliegtuig na een race. Dit gebeurde in Oostenrijk - weinig verrassend - niet. "Meestal vliegen ze samen, maar deze keer reisden ze afzonderlijk", zo vertelt Marko. "Max had dus een rustige vlucht terug." Misschien ook maar goed ook, want Norris was behoorlijk over de rooie na de race op de Red Bull Ring. Marko vond de McLaren-coureur nogal een "zeur" over de boordradio, zo zei hij eerder al, en als hem gevraagd wordt of dit mogelijk te maken heeft met het gebrek aan ervaring van Norris, zegt hij bevestigend: "Absoluut!"

LEES MEER: Verstappen wist niet hoe laat hij moest racen in Oostenrijk: "Who cares?!"

Pitstop en banden vormden probleem voor Verstappen

Ook liet Marko zich uit over hoe Norris in de race überhaupt aan de staart van Verstappen kon komen. Red Bull had namelijk een comfortabele voorsprong opgebouwd, maar raakte deze in korte tijd volledig kwijt. "Het begon met een mislukte pitstop, waarna Max plotseling geen grip meer had met de nieuwe set banden. En toen zat Norris ineens weer in zijn DRS-zone", aldus de adviseur uit Graz.

🟠 Niets missen van Nederland op het EK? Volg dan MeeMetOranje!

Gerelateerd