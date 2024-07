Max Verstappen heeft duidelijk gemaakt dat zijn eigen team ervoor heeft gezorgd dat hij het gevecht aan moest gaan met Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull-coureur legt uit wat er allemaal foutging. Ook de wegligging van de RB20 bleek een groot probleem.

Verstappen mocht de race op de Red Bull Ring vanaf de pole beginnen en reed direct weg van het veld. Na de eerste pitstop van de mediums naar de harde band bleef hij zo'n zeven seconden voor de McLaren van Norris. Tijdens de tweede pitstop verloor Verstappen meer dan drie seconden ten opzichte van de papaya-kleurige bolide. Norris zette de aanval in, maar na een gevecht van bijna tien ronden eindigde het in tranen in de langzaamste bochten op het circuit. De twee mannen raakten elkaar en moesten noodgedwongen naar de pits vanwege lekke banden. George Russell haalde er zijn voordeel uit door zijn eerste Grand Prix op zijn naam te schrijven sinds Brazilië 2022 voor Oscar Piastri en Carlos Sainz.

Rampzalige pitstops

"De eerste stint was prima, totdat ik aan het eind in verkeer terechtkwam," begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Stiermarken. "Op dat moment hadden we moeten stoppen, want ik was toen rondetijden aan het opgeven. We hebben eigenlijk zoveel fout gedaan. Het begon al met de strategie en vervolgens waren de pitstops ook een ramp. De eerste was al slecht, maar de tweede was nog rampzaliger. Dat is al in totaal al zes seconden wat je met die twee pitstops opgeeft, en dan is het natuurlijk weer een race."

Alles verkeerd

"En dat is waarom ik denk dat we onszelf in die positie hebben gebracht. We deden alles verkeerd wat we verkeerd hadden kunnen doen" vervolgde de kampioenschapsleider die er dus op doelt dat hij niet met Norris had hoeven vechten, als ze die fouten niet hadden gemaakt. Verstappen begrijpt ook niet waarom de wegligging van zijn RB20 zo veranderde na de eerste stint. "Ik weet niet waarom, maar de auto werd gewoon slechter and slechter door de race heen, dus dat is iets waar we misschien naar moeten kijken. Wellicht dat iets kapot was gegaan op de auto. Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe de auto plotseling veranderde van prima in balans naar iets waar niet mee te rijden viel. Dat geeft normaal gesproken aan dat er iets mis was."

