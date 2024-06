De Grand Prix van Oostenrijk werd zondag in de greep gepakt door een intens gevecht met Max Verstappen en Lando Norris in de hoofdrol. Het gevolg van het gevecht werd een crash en de Nederlander werd als schuldige aangewezen voor de crash. Dit is de reden waarom men Verstappen als de boosdoener zag bij de wedstrijdleiding.

Lange tijd leek er voor Verstappen geen vuiltje aan de lucht tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. De kampioenschapsleider ging comfortabel aan de leiding en controleerde de race, totdat hij zijn laatste pitstop moest maken. Mede door de ook net naar binnen rijdende Norris werd het een pitstop waarbij Verstappen dik vijf seconden van zijn voorsprong in rook zag opgaan, waardoor hij ineens de hongerige Brit op zijn staart had zitten. Norris trok alle registers open, poogde meerdere inhaalacties en Verstappen verdedigde met hand en tand. Uiteindelijk ging het - mede door de risicovolle verdedigingstactieken van de Nederlander, faliekant mis. Het tweetal raakte elkaar en de race eindigde in tranen.

Artikel gaat verder onder video

De reden voor de straf van Verstappen

In eerste instantie leek het de vraag wie als schuldige voor het moment werd aangewezen, maar de wedstrijdleiding was er al snel uit: Verstappen was de boosdoener voor de crash. De Nederlander werd bestraft met een tien seconden tijdstraf voor zijn actie, iets waar hij uiteindelijk geen pijn van ondervond door zijn ruime voorsprong. De wedstrijdleiding heeft uitgelegd waarom het Verstappen was die de schuld kreeg: "Auto één [Verstappen] was op weg naar bocht vier met auto vier [Norris] naast zich aan de linker kant. Voordat ze instuurden, was het auto één die naar de linkerkant stuurde, waardoor hij een botsing veroorzaakte met auto vier. De stewards stellen vast dat de coureur van auto één voornamelijk de schuldige was en daarom hebben ze de bepaalde straf gegeven in lijn met de regelgeving."

McLaren en Norris boos

Na afloop was men bij McLaren ook verbouwereerd over de actie van Verstappen en zagen zij ook Verstappen als de schuldige. Norris trok zelfs zijn vriendschap met de Limburger in twijfel, mocht hij niet toegeven dat hij aan de foute kant zat: "Of de vriendschap tussen Max en mij nu op zijn einde loopt? Dat weet ik niet. Het zal van hem afhangen met de manier hoe hij dit gaat uitleggen. Als hij vindt dat hij gelijk heeft, dan is het [de vriendschap] voorbij. Als hij toegeeft dat hij iets stoms heeft gedaan, dan kan ik het wel begrijpen", zo foeterde de Brit.

Gerelateerd