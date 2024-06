Max Verstappen verschijnt relatief rustig voor de camera na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk, waar hij na contact met Lando Norris de overwinning in rook op zag gaan. Volgens de Nederlander ging alles wat er mis kon gaan, mis vandaag.

Verstappen leek lange tijd af te stevenen op de winst in Spielberg, maar na een slechte pitstop van 6,5 seconden, kreeg de Nederlander plotseling Lando Norris in zijn kielzog met nog vijftien ronden te gaan. Ondertussen had Verstappen problemen met de balans van de auto, waardoor de McLaren-coureur aan kon sluiten en de aanval in kon zetten. Dat leidde tot spectaculaire gevechten, waarbij Norris hard aanviel, en Verstappen stevig verdedigde. Op een gegeven moment ging het echter mis. De twee maakten contact, en liepen beide schade op. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, terwijl het voor Norris einde race betekende.

Crash met Norris

Door Viaplay gevraagd of het stoom uit zijn oren komt, vertelt Verstappen: "Nee, eigenlijk niet. Ik baal gewoon van de hele race. Het is niet ideaal. Ik had het gevoel dat Lando al een paar keer van heel ver kwam inremmen, en dat hij moeilijk kon stoppen. Dat als ik niet naar buiten of naar rechts stuurde, dat we dan tegen elkaar aan zouden komen. Dat zal ik zo allemaal bekijken. Maar van onze kant was de race natuurlijk gewoon dramatisch. De strategie was gewoon kloten, ik heb heel veel tijd verloren in het verkeer, en de pitstops waren natuurlijk ook gewoon helemaal kloten. Alles wat fout kon gaan, ging fout vandaag."

Verstappen reageert rustig

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik zal het nog even terugkijken, maar vanaf mijn kant: ik verdedig natuurlijk een beetje die binnenkant, maar ik ga niet heel ver naar binnen. Hij gaat helemaal buitenom, en toen reden we volgens mij met de achterwielen tegen elkaar aan? Het was een heel raar moment, totaal niet verwacht ook. De bandendegradatie was gewoon niet goed, de balans van de auto was ineens helemaal weg. De pitstop was twee keer gewoon heel slecht. Ik verloor heel veel tijd in het verkeer en riep meerdere keren dat ik naar binnen wilde."

