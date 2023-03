Brian Van Hinthum

Donderdag 2 maart 2023 19:15

Max Verstappen krijgt komend seizoen voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een Nederlandse collega erbij op de grid in de vorm van Nyck de Vries. In aanloop naar het eerste officiële raceweekend van zijn landgenoot bij AlphaTauri beantwoordt de Limburger een aantal vragen over De Vries.

Voor De Vries gaat het na heel lang wachten eindelijk beginnen op het hoogste niveau van de autosport. Hij gaat dit jaar met het team van AlphaTauri voor een verbetering van de zeer teleurstellende negende plek van 2022. Lange tijd kon AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, vaak voor leuke dingen zorgen met regelmatige puntenfinishes en zelfs een aantal overwinningen door de jaren heen. Op dit moment zit de Italiaanse renstal echter in een neerwaartse spiraal en dus wordt het zaak om daar dit seizoen uit te ontsnappen. Een fikse uitdaging dus voor de debutant.

Meer druk

In aanloop naar het debuutseizoen van zijn landgenoot krijgt Verstappen de vraag hoe hij zich destijds in 2015 voelde. "Ik wist natuurlijk niet helemaal wat er op me afkwam. Je moet het dan allemaal maar laten gebeuren. Nu heb ik natuurlijk veel meer ervaring en weet ik ongeveer wel wat er allemaal kan gebeuren in een wedstrijd. En dat maakt het een stuk relaxter. Als je net begint in de Formule 1, moet je je ook echt nog laten zien, want je hoopt natuurlijk op een dag voor een topteam te kunnen rijden. Er staat daardoor veel meer druk op je", wordt hij tegenover de aanwezige Nederlandse pers geciteerd door Motorsport.com.

Verschil in leeftijd

Vervolgens krijgt Verstappen de vraag of hij denkt dat zijn drie jaar oudere landgenoot zich net zo zal voelen als hij deed voor zijn debuut. "Ik hoop het niet!” Ik was natuurlijk zeventien. Hij is 28 en heeft al heel veel dingen meegemaakt in alle klassen waarin hij hiervoor heeft gereden", stipt Verstappen het verschil aan. "Hij begint met veel meer ervaring. Dat is misschien dan geen Formule 1-ervaring - althans weinig, hij heeft natuurlijk al wel bij andere teams meegelopen - maar ook de ervaring die hij heeft opgedaan met het racen in andere auto’s kan hij altijd nog gebruiken in de Formule 1. Je groeit met de jaren toch wel als coureur.”

