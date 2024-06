Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk was voorop zaterdag niet al te spannend. Max Verstappen wist op uiterst dominante wijze de pole position voor de elfde race van het jaar te grazen te nemen. Hoe is echter de startopstelling achter de Nederlander?

De zaterdag in Oostenrijk werd aangevangen met de sprintrace, waarin Verstappen uiteindelijk aan het langste eind wist te trekken. De drievoudig wereldkampioen werd wel aangevallen door Lando Norris, maar hoefde uiteindelijk zijn meerdere niet te erkennen. In de kwalificatie later op zaterdag ging het allemaal een stuk gemakkelijker voor de Red Bull-coureur. Hij pakte met overmacht de pole position met een flink gat richting opnieuw Norris. Oscar Piastri werd derde, maar zag op het laatste moment zijn tijd verdwijnen wegens track limits. Iets waarvoor McLaren nog een protest heeft lopen. George Russell is momenteel de man op P3.

De rest van de top tien

Het is dus echter nog de vraag of we tijdens de definitieve startopstelling dezelfde top drie zullen gaan zien. Daarachter zijn er nog een aantal andere coureurs die door het verwijderde rondjes van Piastri zijn opgeschoven: Carlos Sainz is momenteel P4, Lewis Hamilton ligt op P5 en Charles Leclerc zou zonder verandering in uitslag als zesde mogen beginnen. Daarna zien we dus Piastri, die de opnieuw tegenvallende Sergio Pérez op P8 achter zich heeft. Nico Hülkenberg en Esteban Ocon completeren de top tien.

Verstappen and Norris share the front row again ⚔️



We're all set for a sizzling Sunday in Spielberg 🔥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ps9JNmCHYx — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

